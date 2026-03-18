決勝でベネズエラに敗れる

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝が17日（日本時間18日）に米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われ、米国はベネズエラに2-3で敗れた。2大会ぶりの頂点に届かず、失意の会見となった。

ベネズエラとの頂上決戦。3回にガルシアの犠飛で先制を許すと、5回にはアブレイユに特大弾を浴びてリードを許した。

8回にハーパーが起死回生の同点2ラン。だが、9回に勝ち越されると、その裏の反撃はならなかった。主将のジャッジは3三振を喫して4打数無安打の大ブレーキだった。

米国のナインらは歓喜に沸くベネズエラを目に焼き付けた。マーク・デローサ監督は、「敗戦に言い訳はしない」「打線が思うように機能しなかった。彼ら（ベネズエラ）にプレッシャーをかけられなかった」とコメントした。

同点の9回、守護神のミラーを起用しなかったことについては「パドレスとの約束を尊重したから」と説明。「もしリードしていればセーブの状況で投入したが、同点の場面ではレッドソックスと合意していたウィットロックを起用すると決めていた」と続けた。

2大会連続の準優勝。目標にあと一歩届かなかったが、指揮官は「この大会はこの競技を成長させている。素晴らしいこと。本当に素晴らしい大会だ」と、WBCの意義を語った。

さらに、今後の米国代表についても言及。「野手に関しては誰もがプレーしたがるだろう。投手については、キャリアの段階や所属チーム、エージェントとの調整など多くの要素が絡むので少し複雑だが、心の中では全員がこの舞台に立ちたいと願っているはず」と話した。



（THE ANSWER編集部）