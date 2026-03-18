グラニフは、アニメ「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」とのコラボレーションコレクションを3月24日より店頭販売する。WEB先行予約は3月23日まで。

本コレクションは、アニメ「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」のキャラクターやモンスターがデザインされたもの。「封印されしエグゾディア」「クリボー」「青眼の白龍 ( ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン ) 」「ブラックマジシャン」などがデザインされている。

さらに、小物として「融合」と「青眼の究極竜（ブルーアイズ・アルティメットドラゴン）」がデザインされたショルダーバッグや、「千年パズル」のカスタムポーチもラインナップされている。

□グラニフ「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」コレクションのページ

【「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」コレクション（一部）】

「封印されしエクゾディア｜切替トラックジャケット」8,900円

「増殖、発動！！｜ビッグシルエットTシャツ」4,900円

「師弟｜ビッグシルエットTシャツ」4,900円

「相棒｜切替ビッグシルエットTシャツ」4,900円

「城之内の戦略｜ジップ半袖シャツ」7,500円

「千年アイテム｜3ポケット半袖シャツ」7,500円

「三幻神｜ビッグシルエット半袖シャツ」7,500円

「闘いの儀｜カーゴショートパンツ」6,900円

「滅びの爆裂疾風弾｜トラックパンツ」7,900円

「青眼の究極竜（ブルーアイズ・アルティメットドラゴン）｜ポロシャツ」5,900円

「決闘者｜Tシャツ」3,900円

「失われた王の記憶石版｜Tシャツ」3,900円

「武藤遊戯｜Tシャツ」3,900円

「ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン｜キャップ」3,900円

「師弟｜2WAYトートバッグ」5,900円

「青眼の究極竜（ブルーアイズ・アルティメットドラゴン）｜ハンディショルダーバッグ」3,500円

「千年パズル｜カスタムポーチ」1,900円

「クリボー増殖｜ミドルソックス」1,200円

「失われた王の記憶石版｜ミドルソックス」1,200円

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