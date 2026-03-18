Image:Raymond Wong / Gizmodo US

各社がスマートグラスの開発に心血を注ぐなか、スマートグラスの主要機能はだいたい固まってきた感じ。

カメラがあって、スピーカー、音声アシスタント、ナビ機能、場合によってはディスプレイ、そして何らかのAIが搭載されているといった機能要件ですね。Google（グーグル）のスマートグラスは、さらに画像合成もできるようになるっぽいですよ。

Little video demo of our prototype Android XR display glasses

byu/backlon inAndroidXR

2026年中に発売予定とされるGoogleの新しいスマートグラスの最近のデモで、最新機能が紹介されていました。

その最新機能のほとんどは、スマートグラスにありがちな目的地までの道案内とか、周囲の情報を読み取ったりする機能でしたが、1つだけこれまでに見たことがないような機能が。

スマートグラスとGoogleの画像生成ツール「Nano Banana」と連携させて、その場で画像加工を指示しています。デモでは、Geminiにスマートグラスで部屋にいる人達の写真撮影を指示し、「名前は忘れたけど、バルセロナのめちゃかっこいい教会」を背景に合成するように指示しています。

デモの様子では、実際にその指示通りのことが行なわれていて、部屋にいる人たちを撮影し、AIでPhotoshopのように合成し、まるでバルセロナのサグラダ・ファミリアの前に立っているかのような写真を瞬時に仕上げていました。

写真が本物でもニセものでもどっちでも良くなりそう

© Google / Screenshot by Gizmodo US

これは初めて見るようなめちゃくちゃ新しい機能というわけではありません。

GoogleはこれまでもPixelスマホで、AIを使った写真機能に注力してきたわけだし、それをスマートグラスで実現したというだけの話です。ただしスマートグラスで実現するということ、すなわち手ぶらで音声指示だけで、写真を撮影してAI加工する手間を無くすことができます。AI写真がこれだけ手軽に作れてしまうなら、もはや写真が本物かニセものかはどうでもよくなる。そんな世界に来ているのかもしれません。

ちなみにすでに他のスマートグラスでも似たようなことはある程度可能ですが、現時点ではここまでのレベルではありません。

例えば、Ray-Ban MetaのAIグラスやMeta Ray-Ban Displayに搭載されているMeta AIで、写真を「再スタイル化」して油絵風や漫画風にすることはできますが、写真合成といったフォトリアルなものを再現するようには作られていません。Metaはどちらかというと写真を「AIっぽい何か」に編集してくれるまでで、写真そのものを丸ごと加工するようにはなっていません。

なお、スマートグラスから、GeminiからNano Bananaへの連携がどれほどうまくいけるかは未知数です。というのも、今回のデモはうまくいった事例を短い時間で紹介したにすぎないので、これだけで判断はまだできません。Google自身もこの動画の時間は編集してると言っているので、実は最初はうまく動かなかったかもしれないし、処理に時間がかかりすぎていた可能性もあります。

いずれにせよスマートグラスとしては新しい使い方ですし、注目していくべきポイントであることは間違いありません。写真が本物でもニセものでもどっちでもいいタイプの人にとっては、めちゃくちゃ楽しい機能かもしれませんね。