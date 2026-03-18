【家庭科のドラゴン × ZOZOTOWN アパレル】 販売期間および抽選受付期間：3月19日12時～4月6日11時59分 抽選結果：4月8日頃に応募者へメールにて連絡 お届け時期：4月下旬～7月下旬予定

ZOZOは、小学生向けの裁縫箱「家庭科のドラゴン」とZOZOTOWNがコラボレーションしたアイテムを、3月19日よりZOZOTOWN限定で販売する。

コラボアパレルには青い炎のグラフィックを取り入れたバケットハットやエプロンなど8型のアイテムが登場。

さらに、初代ドラゴン「LOURD LEGER（ルール・レジェ）」を刺繍であしらったスカジャンを100点限定で抽選販売する。キャラクターのノスタルジックなイメージを残しつつ、大人も楽しめる現代ストリートスタイルに仕上がっている。

家庭科のドラゴン × ZOZOTOWN スカジャン：49,500円

家庭科のドラゴン × ZOZOTOWN ダメージ加工 Tシャツ（2色展開）：6,600円

家庭科のドラゴン × ZOZOTOWN タイダイ風加工 Tシャツ：6,600円

家庭科のドラゴン × ZOZOTOWN ラグラン長袖 Tシャツ（2色展開）：7,700円

家庭科のドラゴン × ZOZOTOWN ナップザック：6,600円

家庭科のドラゴン × ZOZOTOWN バケットハット：5,500円

家庭科のドラゴン × ZOZOTOWN タイダイ風エプロン：7,700円

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