MicrosoftがCopilot組織を一本化 - モデル開発強化に向け体制再編 MicrosoftがCopilot組織を一本化 - モデル開発強化に向け体制再編

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Microsoftは3月17日、Copilot AIの組織体制を再編すると発表した。CEOのSatya Nadella(サティア・ナデラ)氏とMicrosoft AI CEO Mustafa Suleyman(ムスタファ・スレイマン)氏が社内向けメモで明らかにした。



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