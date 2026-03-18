ニューストップ > IT 経済ニュース > ITビジネスニュース > MicrosoftがCopilot組織を一本化 - モデル開発強化に向け体制再編 MicrosoftがCopilot組織を一本化 - モデル開発強化に向け体制再編 MicrosoftがCopilot組織を一本化 - モデル開発強化に向け体制再編 2026年3月18日 11時53分 マイナビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ Microsoftは3月17日、Copilot AIの組織体制を再編すると発表した。CEOのSatya Nadella(サティア・ナデラ)氏とMicrosoft AI CEO Mustafa Suleyman(ムスタファ・スレイマン)氏が社内向けメモで明らかにした。. リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト Microsoft、AI時代の新SKU「Microsoft 365 E7」発表 - Claudeの利用が可能に Copilot利用率が減少で苦戦するMicrosoft、Gemini・ChatGPTとの競争が加速 「AIを使わないリスク」を回避せよ - 日本MS西脇氏が語る、Copilot+ PCを選ぶ必然性