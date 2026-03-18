元AKB48所属のアイドルグループ、解散発表 9日前にはメンバーが重大な契約違反
【モデルプレス＝2026/03/18】アイドルグループ・LarmeR（ラルメール）の公式X（旧Twitter）が3月17日、更新された。グループが解散することを発表した。
【写真】AKB48出身の美女メンバー
公式Xでは「LarmeRから大切なお知らせ」と題した書面を公開。「この度、2026年5月24日のラストライブをもちまして、LarmeRは活動終了となり、メンバー5名がグループを全員卒業および Sizuk Entertainment から退所をすることとなりました。突然のご報告となり、誠に申し訳ございません。」とグループが解散することを発表。「2024年1月のお披露目以来、多くのファンの皆様、ご関係者の皆様に、多大なる声援をいただけましたこと、心より礼申し上げます」と感謝の言葉を綴り「なお、ラストライブの詳細やその他のご案内につきましては、別紙をご確認いただけますと幸いです。引き続き、LarmeRへの応援をよろしくお願いいたします」と呼びかけている。
LarmeRは3月9日、公式Xを通じ、元メンバーの水川心愛に重大な契約違反があったとして、契約を解除したことを報告していた。
また、坂口渚沙は同日に同ポストを引用し「このグループでたくさんの経験や出会いをさせていただき幸せでした！と同時に、1からグループを作ることの難しさも教えてくれました。私の今後については、アイドル活動には幕を下ろそうと考えています活動終了までLarmeRのアクアブルー担当坂口渚沙をよろしくお願いいたします」と伝え、七海花菜は「約2年半という活動の中で、たくさんの出会いや経験があり、この時間は私の宝物です。今後は芸能活動は続けない予定です。最後の瞬間まで、アイドルの七海花菜をよろしくお願いします」と綴っている。
LarmeRは、AKB48の楽曲制作などを手がける湯浅順司氏が率いる音楽プロデュース集団「Sizuk Entertainment」が初めて結成した、『水』をコンセプトとしたアイドルグループ。2024年1月23日にデビューを果たした。元AKB48の坂口も所属している。（modelpress編集部）
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◆LarmeR、5月24日に解散へ
公式Xでは「LarmeRから大切なお知らせ」と題した書面を公開。「この度、2026年5月24日のラストライブをもちまして、LarmeRは活動終了となり、メンバー5名がグループを全員卒業および Sizuk Entertainment から退所をすることとなりました。突然のご報告となり、誠に申し訳ございません。」とグループが解散することを発表。「2024年1月のお披露目以来、多くのファンの皆様、ご関係者の皆様に、多大なる声援をいただけましたこと、心より礼申し上げます」と感謝の言葉を綴り「なお、ラストライブの詳細やその他のご案内につきましては、別紙をご確認いただけますと幸いです。引き続き、LarmeRへの応援をよろしくお願いいたします」と呼びかけている。
また、坂口渚沙は同日に同ポストを引用し「このグループでたくさんの経験や出会いをさせていただき幸せでした！と同時に、1からグループを作ることの難しさも教えてくれました。私の今後については、アイドル活動には幕を下ろそうと考えています活動終了までLarmeRのアクアブルー担当坂口渚沙をよろしくお願いいたします」と伝え、七海花菜は「約2年半という活動の中で、たくさんの出会いや経験があり、この時間は私の宝物です。今後は芸能活動は続けない予定です。最後の瞬間まで、アイドルの七海花菜をよろしくお願いします」と綴っている。
◆LarmeRとは
LarmeRは、AKB48の楽曲制作などを手がける湯浅順司氏が率いる音楽プロデュース集団「Sizuk Entertainment」が初めて結成した、『水』をコンセプトとしたアイドルグループ。2024年1月23日にデビューを果たした。元AKB48の坂口も所属している。（modelpress編集部）
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