結局、こういうのが1番使える！【ユニクロ】40・50代のスタメン♡「1,990円トップス」

春コーデのスタメンになるアイテムを探しているなら、シンプルで着まわしやすいトップスはチェックしておきたい！ 手に取りやすいで価格でゲットしたい大人女性は【ユニクロ】の「1,990円トップス」に注目してみて。着心地も良さそうなアイテムをご紹介します。

上品な肌見せができるシアーTシャツ

【ユニクロ】「シアーT」\1,990（税込）

ほんのりと透け感があり、上品な肌見せを楽しめるTシャツ。シンプルなデザインで、きれいめにもカジュアルにも着られる優れもの。「体にフィットしすぎず、着用時にすっきり見えるシルエット」（公式サイトより）なのもポイントです。タンクトップを重ねて爽やかに着こなすほか、ジャケットやパーカーのインナーにもおすすめ。ベーシックから春色までそろう、全5色展開です。

レイヤードも楽しめるヘンリーネックTシャツ

【ユニクロ】「ワッフルヘンリーネックTシャツ/長袖」\1,990（税込）

トレンドのヘンリーネックを採用した、ワッフル生地のTシャツ。ボタンをはずせば顔まわりに抜け感をプラスでき、サマ見えを狙えます。ラウンドヘムでアウトスタイルが決まりやすく、袖口リブで袖まくりしやすいのも嬉しいところ。一枚で着るのはもちろん、レイヤードも楽しめるのが魅力です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M