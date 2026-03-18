「えっ、予約が他人にキャンセルされてる！？」卑劣な『順番抜かし』に絶句。非常識な客の末路は

皆さんは、公共の場で「え？ それっていいの？」と思うような非常識な行動を目撃したことはありませんか？ 観光地や飲食店など、人が集まる場所では、思わぬトラブルに巻き込まれることもありますよね。

今回は、筆者が旅行先の飲食店で実際に体験した、思わず目と耳を疑った出来事をご紹介します。

飲食店の順番待ちで呼ばれない名前

旅行中、立ち寄ったのは観光地にある飲食店。

予約制ではなく、店頭の予約表に“名前と電話番号を書いて順番を待つスタイル”でした。

私も名前と電話番号を記入し、確認すると順番は4番目。

すぐ呼ばれそうだな、と思い、呼ばれても分かるよう、真横のお土産屋さんで時間をつぶすことに。

1組、2組と順番に呼ばれ、前の3番目の方の名前も呼ばれました。

「次はいよいよ私達だ」

と思い、お店の前でベビーカーを畳み、荷物をまとめて待っていると思わぬことが起きたのです。

店員さんが予約表を見ながら、なぜか首をかしげています。

私の名前が呼ばれるはずなのに、呼ばれない。すると、店員さんは電話を手に取り、どこかへ発信しました。

不思議に思っていると、ポケットの中にある私の携帯電話が鳴ったのです。電話に出ると、電話の相手はそのお店の方でした。

「〇〇様でしょうか？」

「はい、そうですが……」

次の瞬間、思いもよらない言葉が返ってきました。

震えたキャンセルの文字

「予約表に“キャンセル”と書かれているのですが、キャンセルご希望でしょうか？」

思わず、「え！？ 違います！」と大きな声が出てしまいました。

その声で店員さんも、私たちが目の前に立っていることに気付いた様子。

「やっぱりそうですよね！ 申し訳ありません！」

そう言って、すぐに席へ案内をしてくれました。

案内前に予約表を見てみると、そこには私の名前の横に、震えた字で「キャンセル」の文字が。

しかも、私の後ろに並んでいた数組の名前にも、同じ筆跡で「キャンセル」と書かれていました。

明らかに、誰かが勝手に他人の予約を消していたのです。

怒鳴り込んできた年配夫婦

席に案内され、料理を待っていると、入口の方が騒がしくなりました。

「俺たちが呼ばれないのはおかしいだろ！」

「キャンセルだったはずだ！」

そう怒鳴り込んできたのは、年配のご夫婦。

店員さんは落ち着いた様子で、はっきりとこう告げました。

「他のお客様の予約を勝手にキャンセルする行為はお断りしています。申し訳ありませんが、本日のご来店はお断りさせていただきます」

その瞬間、私たちは「お店がしっかり見ていてくれてよかった」と、心の中で安堵しました。

まさか自分が巻き込まれるとは

周囲の目もあり、ご夫婦は顔を真っ赤にして慌てて出て行きました。

ほんの数分の出来心だったのかもしれません。他人の名前を消してまで手に入れたかった順番。

しかし結局、ご夫婦が手にしたのは“最後尾”どころか、“入店お断り”という結果でした。

順番は守るもの。名前は書き直せても、失った信用は書き直せない。

だからこそ、順番を守ることの重要性と、信用は一度失うと取り戻せないことを、身をもって学んだ出来事でした。

【体験者：30代・筆者、回答時期：2026年2月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

FTNコラムニスト：Anne.R

看護師として9年間、多くの人生に寄り添う中で「一人ひとりの物語を丁寧に伝えたい」とライターの道へ。自身の家づくりやご近所トラブルの実体験に加え、現在は周囲へのインタビューを通じ、人間関係やキャリアなど女性の日常に寄り添った情報を発信している。