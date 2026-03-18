ハロー!プロジェクトのアイドルグループ・つばきファクトリーのリーダー・谷本安美（あみ、26）が16日、自身のインスタグラムを更新し、同じハロプロのJuice＝Juiceサブリーダー・井上玲音（れい、24）との2ショットを公開した。



【写真】ガチ美女2人 マックにいたら目立っちゃう

「推しとてりたまチャンス」と題して、マクドナルドで期間限定商品「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」を食べた際の画像を掲載。「てりたまチャンスの後はカラオケ行って れいちゃんの歌声堪能しました れいちゃんデートしてくれてありがと!ついに夢が叶ったよ」と報告した。



Juice＝Juiceは2025年に発売した楽曲「盛れ!ミ・アモーレ」がTikTokなどで話題となり、マクドナルドの「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたまWebCMに起用された。同曲の替え歌バージョン「盛れ!てりたまーレ」をバックにメンバーがパフォーマンスを披露している。谷本はCM出演の“ご本人さま”とマクドナルドを訪れた形だ。



ハロプロ内でも美形と評判の谷本と井上。ハロプロ研修生の同期で12年の付き合いだ。谷本は以前から「顔が好み」と井上“推し”を公言していたが、なかなか2人で出かけることはできていなかった。自身のブログでは「『瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま』とSNSの力を借りて」ようやく誘うことができたと明かしている。



さらにカラオケについては「2人の空間で私だけに向けてくれる歌は贅沢な時間でした!」と満喫した様子。最後は「れいちゃん推しの皆さんは、グッズのフィギュアスタンドとてりたまチャンス楽しんでください カラオケは、、あ、フィギュアスタンドのれいちゃんは歌えないから無理でしたね!」と井上のファンに対してマウントを取っていた。



（よろず～ニュース編集部）