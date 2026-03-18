今日18日(水)の関東地方は天気が下り坂です。夜になると所々で雨が降るでしょう。明日19日(木)の朝は雨のピークとなり、本降りとなったり、風が強まったりする所がありそうです。

雨雲が西日本を東進中 関東は夜になると所々で雨

今日18日(水)は前線を伴った低気圧が九州に近づいています。正午現在、九州や中国、四国の一部で雨が降っています。

前線を伴った低気圧は明日19日(木)にかけて本州付近を東へ進み、雨の範囲も次第に東へ広がるでしょう。





今日18日(水)の関東地方は、午前中は日の差した所もありますが、雲が広がっています。雲は次第に厚くなり、夜になると所々で雨が降るでしょう。降り方は弱い見込みです。

明日19日の朝は本降りの雨も

明日19日(木)に日付が替わる頃からは広い範囲で雨が降るでしょう。寒冷前線が関東地方を通過するため、朝の通勤時間帯は雨のピークとなり、本降りとなる所がありそうです。神奈川県や千葉県など、沿岸部を中心に風が強まる所もあるでしょう。傘をさしていても濡れてしまう可能性がありますので、レインコートやタオルなど拭くものがあるとよさそうです。



昼前からは次第に雨がやみ、内陸部から晴れ間が広がる見込みです。日中は気温がグンと上がり、最高気温は20℃を超える所もあるでしょう。

東京など関東南部では桜の蕾が膨らみ始めていますが、この暖かさで一気に開花が進みそうです。



なお、夕方以降はにわか雨の可能性があります。空模様の変化にお気をつけください。