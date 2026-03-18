巨人は１８日、ヤクルトとのオープン戦を東京Ｄで午後６時から行う。

２７日の阪神との開幕戦（東京Ｄ）まで残り４試合となる中で、メンバー争いは激化している。

増田陸内野手は、キャンプを２軍で送り、リチャードが死球による左手骨折で離脱した１２日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）から１軍合流。１５日の日本ハム戦（東京Ｄ）に「５番・一塁」で本塁打を含む３打数３安打。１７日のヤクルト戦（東京Ｄ）も「５番・一塁」で４打数２安打し、ここ２試合で７打数５安打と打ちまくっている。

守備でも俊敏な好プレーを披露してがむしゃらさ、集中力の高さが光る。

キャンプ２軍だったことについては「自分の技を磨くっていうのは変わらないので。でも２軍スタートは悔しかったので、そこの反骨心はしっかり持って日々やっていた。１本のヒットがうれしいですし、また練習しようと思えるので」とエネルギーに変えてきた。

開幕メンバー入りへ猛アピールが続くが「まだまだうまくなりたいですし、そういう気持ちでやっています」と貪欲に上を目指す。

２軍から合流した育成選手の平山功太内野手が「１番・中堅」で２試合連続本塁打を放つなど、内、外野ともに競争は激化。各ポジションの争いに注目だ。