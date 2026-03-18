平成女児の憧れ ナルミヤキャラクターズ新ショップが竹下通りにオープン 人気アイテムが勢ぞろい
ナルミヤ・インターナショナルは18日、ナルミヤキャラクターズのグッズショップ「NARUMIYA CHARACTERS STORE」を、27日に東京・原宿のSoLaDo竹下通りにオープンすると発表した。
【写真一覧】平成女児歓喜！エンジェルブルーにメゾピアノの人気アイテムが原宿に集結
同店は、これまでルミネエスト新宿店や全国のナルミヤ直営店、オンラインや期間限定ショップ等で展開してきた「NARUMIYA HAPPY PARK」の人気アイテムの一部を取り扱う店舗。場所はSoLaDo竹下通り1階のPINK-latte内となる。
店内では、「ベリエちゃん」や「ナカムラくん」など、平成女児なら誰もが知るナルミヤキャラクターズの定番アイテムをラインナップ。これまで限られた機会でしか購入できなかったグッズが、原宿でも気軽に手に入るようになる。なお、「ミミリーちゃん」のグッズは取り扱わない。
販売アイテムには、ミニぬいぐるみチャーム（各2530円）やカードケース（各2970円）、総柄ランチバッグ（各3300円）、お顔ミラー（各1650円）など、毎日を楽しく彩るアイテムを展開。このほか、ステーショナリーやポーチなど日常使いできる雑貨も展開する。（※価格は全て税込）
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同店は、これまでルミネエスト新宿店や全国のナルミヤ直営店、オンラインや期間限定ショップ等で展開してきた「NARUMIYA HAPPY PARK」の人気アイテムの一部を取り扱う店舗。場所はSoLaDo竹下通り1階のPINK-latte内となる。
販売アイテムには、ミニぬいぐるみチャーム（各2530円）やカードケース（各2970円）、総柄ランチバッグ（各3300円）、お顔ミラー（各1650円）など、毎日を楽しく彩るアイテムを展開。このほか、ステーショナリーやポーチなど日常使いできる雑貨も展開する。（※価格は全て税込）