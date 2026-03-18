■カーリング 女子世界選手権 日本 3ー4 スコットランド（日本時間18日、カナダ・カルガリー）

カーリング女子の世界ナンバー1決定戦『世界選手権』で、女子日本代表（ロコ・ソラーレ）がスコットランドに敗れ、大会通算4勝2敗とした。予選リーグは全13チームによる総当たり戦で、上位6チームが決勝トーナメントに進出する。

チームランキング9位の日本と23年の世界ジュニア選手権で優勝チームのスコットランド（同40位）との一戦。日本は15日のノルウェー戦以来となる小穴桃里（30）をサードに起用した。得点に有利な後攻でスタートすると第2エンド、藤澤五月（34）のラストショットを吉田夕梨花（32）が好スイープし、1点をもぎ取り先制。

第4エンドに1点を奪われた日本は、後攻の第5エンドで3点を狙いにいったが、わずかにショットが外れ、スチールされた。前半を1−2で折り返した日本は第6エンドをブランクエンドとし、迎えた第7エンド。リード吉田夕がショットの際にストーンを離すのが遅れ、ホグラインを越えて1投を失う珍しいミス。

その後、ハウスに両チームのストーンがたまり、藤澤と小穴が作戦を練っているとセカンド鈴木夕湖（34）が「ピールは？（目標のストーンを弾き出し、かつ投げたストーン自体も他の位置に移動させるショット）」の声に「頭いい！」と笑顔。なんとか1点を奪い同点に追いついた。

第8エンドに1点を奪われ、得点に有利な後攻の第9エンドを迎えたが、ハウスにはスコットランドのストーンが3つ。藤澤はしっかりドローショットを決め3−3の同点に。第10エンド、スチールしかない日本だったがミスがでるなどで敗れ、今大会2敗目を喫した。

日本代表のロコ・ソラーレは2023年大会以来3年ぶり3回目の出場。2016年大会で日本初の銀メダルを獲得し、五輪でも平昌（18年）で銅、北京（22年）で銀メダルを獲得している。

【試合詳細】

スコットランド 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 計4

日本 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 計3

【日本の予選リーグ】

〇 6−3 スイス

〇 9ー5 韓国

〇 10−9 ノルウェー

● 4−9 トルコ

〇 7ー2 オーストラリア

● 3−4 スコットランド

vs イタリア

vs スウェーデン

vs デンマーク

vs 中国

vs アメリカ

vs カナダ