◇世界カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)

カーリング女子日本代表(ロコ・ソラーレ)が日本時間18日、2戦戦い1勝1敗とし、通算4勝2敗となっています。

この日初戦となったオーストラリアの一戦は第1エンドから2点を獲得しリードを広げていき、第6エンドで7-2としたところで相手が降参しコンシード。

そして約8時間後に行われたスコットランド戦では第2エンドに日本が1点先制しますが、第4エンドで同点に追いつかれ、有利な後攻スタートで始まった第5エンドでも相手に得点を許し逆転されます。

その後も一進一退の攻防で最終第10エンドを前に3-3と並びます。日本のターンでスイープの際にブラシがストーンに当たるミスがあるなど苦戦しますが、小穴桃里選手が投じたストーンがいい位置でNo1を奪いスコットランドを追い詰めました。しかしタイムアウトを取って綿密に練ったスコットランドのストーンが日本のストーンをはじき再びNo1を奪われます。藤澤五月選手が最後のストーンを投じますがスコットランドのストーンをはじくことが出来ず、4-3で敗れました。

▽日本の日程結果＜予選リーグ＞14日 第1戦 ○ 6-3 スイス15日 第2戦 ○ 9-5 韓国15日 第3戦 ○ 10-9 ノルウェー16日 第4戦 ● 4-9 トルコ17日 第5戦 ○ 7-2 オーストラリア17日 第6戦 ● 3-4 スコットランド18日 第7戦 vs イタリア18日 第8戦 vs スウェーデン19日 第9戦 vs デンマーク19日 第10戦 vs 中国20日 第11戦 vs アメリカ20日 第12戦 vs カナダ