【カーリング】日本代表ロコ・ソラーレが通算4勝2敗 ブラシがストーンに当たるミスあるなか小穴桃里がスーパーショット 最後はスコットランドに粘り勝ち許す
◇世界カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)
カーリング女子日本代表(ロコ・ソラーレ)が日本時間18日、2戦戦い1勝1敗とし、通算4勝2敗となっています。
この日初戦となったオーストラリアの一戦は第1エンドから2点を獲得しリードを広げていき、第6エンドで7-2としたところで相手が降参しコンシード。
そして約8時間後に行われたスコットランド戦では第2エンドに日本が1点先制しますが、第4エンドで同点に追いつかれ、有利な後攻スタートで始まった第5エンドでも相手に得点を許し逆転されます。
その後も一進一退の攻防で最終第10エンドを前に3-3と並びます。日本のターンでスイープの際にブラシがストーンに当たるミスがあるなど苦戦しますが、小穴桃里選手が投じたストーンがいい位置でNo1を奪いスコットランドを追い詰めました。しかしタイムアウトを取って綿密に練ったスコットランドのストーンが日本のストーンをはじき再びNo1を奪われます。藤澤五月選手が最後のストーンを投じますがスコットランドのストーンをはじくことが出来ず、4-3で敗れました。▽日本の日程結果
＜予選リーグ＞
14日 第1戦 ○ 6-3 スイス
15日 第2戦 ○ 9-5 韓国
15日 第3戦 ○ 10-9 ノルウェー
16日 第4戦 ● 4-9 トルコ
17日 第5戦 ○ 7-2 オーストラリア
17日 第6戦 ● 3-4 スコットランド
18日 第7戦 vs イタリア
18日 第8戦 vs スウェーデン
19日 第9戦 vs デンマーク
19日 第10戦 vs 中国
20日 第11戦 vs アメリカ
20日 第12戦 vs カナダ