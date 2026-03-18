「わずかな隙間に使える絶妙サイズ」諦めてる人に教えたい100均収納グッズ

セリアのスリムなコスメスタンドは、わずかな隙間を活かせる絶妙サイズの収納アイテム。幅がリップ1本分ほどのスリム設計で、鏡裏収納など奥行きのないスペースにもすっきり収まります。シンプルで清潔感のあるデザインも魅力。収納スペースが少なくて諦めていた人にこそ試してほしい、便利なコスメ収納グッズです！

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商品情報

商品名：スリムタイプコスメスタンド

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：幅37×奥行156×高さ81mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4973430025577

セリアさんありがとう！隙間収納にぴったりのコスメスタンドが優秀すぎた

コスメ収納で意外と困るのがスペースの問題。大きな収納ケースを置く場所がなかったり、鏡裏収納が狭くてうまく整理できなかったり…そんな悩みを解決してくれたのが、セリアの『スリムタイプコスメスタンド』です。思わず「セリアさんありがとう！」と言いたくなるような、絶妙なサイズ感の収納アイテムでした。

中には仕切りが付いていて、コスメを分けて収納できるようになっています。長さの異なるアイテムもまとめて収納できます。

もう手放せない！セリアの『スリムタイプコスメスタンド』

マスカラやアイライナーなどの細長いコスメはもちろん、自立しにくいチューブやリップ類もすっぽり。加えて、メイクブラシやハサミなどもまとめて収納できます。

本来は縦向きにコスメを並べて収納するスタンドだと思うのですが…幅を活かして奥行が少ない収納の整理にも！

幅がわずかリップ1本分ほどしかないため、鏡裏収納のような奥行きがあまりないスペースにも収まります！厚みがない収納棚だと、一般的なケースは入らないことも多いですが、このスタンドなら難なく入ります。

コスメやデンタルケアグッズを立てて収納できるので見やすく、取り出しやすくなりました。

今回はセリアの『スリムタイプコスメスタンド』をご紹介しました。

サイズが合わない…と諦めていた人にこそ試してほしい、セリアのスリムなコスメスタンド。わずかな隙間を上手に活かせる、優秀な収納グッズです。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。