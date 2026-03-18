感謝しかないよ…僅かな隙間を収納に！スペースを有効活用できるスリムな100均収納グッズ
商品情報
商品名：ソフトバスケット（スリムタイプ）
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：41cm×21cm×20.5cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480407715
隙間にスッと収まる！やわらか素材のスリムバスケット！ダイソーの『ソフトバスケット（スリムタイプ）』
家の中を見渡すと、ちょっとしたデッドスペースって意外とありますよね。あと少しで物が置けそうなのに、サイズが合う収納が見つからない…なんてことも。
そんなときにちょうどいいのが、ダイソーの『ソフトバスケット（スリムタイプ）』。おうちのデッドスペースを有効活用できる、細長い形の収納グッズです。
素材はポリプロピレン。再生プラスチックが使用されており、環境にも配慮されたアイテムです。やわらかさのあるソフトな質感で、軽くしなるような素材でできています。
清潔感のあるカラーで、見た目がシンプルなので、洗面所やランドリースペースなどにも置きやすい印象です。
価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、収納グッズ売り場に置かれていました。
洗濯機横の収納に◎ちょっとした隙間にも収まりやすい！
このバスケットの魅力は何といってもサイズ感。奥行きがスマホほどの幅しかないため、家具の横や洗濯機の横など、ちょっとした隙間にも収まりやすいサイズなんです！
筆者は洗濯機の横に置いて使っています。このバスケットは、押すと少し凹むくらいのやわらかさがあり、置き場所の幅がぴったりでなくても多少融通が利くのがポイント。
隙間に合わせて少し形が変わるので、スペースに合わせて置きやすいです。デッドスペースを収納スペースとして有効活用できます。
容量も意外としっかり。洗剤や柔軟剤のボトル、詰め替え用の大容量パウチもまとめて入れることができました。横幅が約41cmあるので、細かいものをまとめて入れておく収納として使いやすい印象です。
さらに取っ手付きなので、持ち上げて移動するのも簡単。掃除のときに移動させたり、模様替えで場所を変えたりするときにも扱いやすく、用途に合わせて便利に使えます。
今回は、ダイソーの『ソフトバスケット（スリムタイプ）』をご紹介しました。ちょっとした隙間を収納に変えたいとき、試してみる価値のあるアイテムです。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。