感謝しかないよ…僅かな隙間を収納に！スペースを有効活用できるスリムな100均収納グッズ

洗濯機の横や家具のすき間など、あと少しスペースがあるのにうまく活用できない…そんな場所って意外と多いですよね。ダイソーでは、隙間に置きやすいスリムな収納グッズが手に入ります。やわらかい素材のバスケットで、ちょっとした空間にも収まりやすい形。デッドスペースを有効活用したいときにおすすめです。

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商品情報

商品名：ソフトバスケット（スリムタイプ）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：41cm×21cm×20.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480407715

隙間にスッと収まる！やわらか素材のスリムバスケット！ダイソーの『ソフトバスケット（スリムタイプ）』

家の中を見渡すと、ちょっとしたデッドスペースって意外とありますよね。あと少しで物が置けそうなのに、サイズが合う収納が見つからない…なんてことも。

そんなときにちょうどいいのが、ダイソーの『ソフトバスケット（スリムタイプ）』。おうちのデッドスペースを有効活用できる、細長い形の収納グッズです。

素材はポリプロピレン。再生プラスチックが使用されており、環境にも配慮されたアイテムです。やわらかさのあるソフトな質感で、軽くしなるような素材でできています。

清潔感のあるカラーで、見た目がシンプルなので、洗面所やランドリースペースなどにも置きやすい印象です。

価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、収納グッズ売り場に置かれていました。

洗濯機横の収納に◎ちょっとした隙間にも収まりやすい！

このバスケットの魅力は何といってもサイズ感。奥行きがスマホほどの幅しかないため、家具の横や洗濯機の横など、ちょっとした隙間にも収まりやすいサイズなんです！

筆者は洗濯機の横に置いて使っています。このバスケットは、押すと少し凹むくらいのやわらかさがあり、置き場所の幅がぴったりでなくても多少融通が利くのがポイント。

隙間に合わせて少し形が変わるので、スペースに合わせて置きやすいです。デッドスペースを収納スペースとして有効活用できます。

容量も意外としっかり。洗剤や柔軟剤のボトル、詰め替え用の大容量パウチもまとめて入れることができました。横幅が約41cmあるので、細かいものをまとめて入れておく収納として使いやすい印象です。

さらに取っ手付きなので、持ち上げて移動するのも簡単。掃除のときに移動させたり、模様替えで場所を変えたりするときにも扱いやすく、用途に合わせて便利に使えます。

今回は、ダイソーの『ソフトバスケット（スリムタイプ）』をご紹介しました。ちょっとした隙間を収納に変えたいとき、試してみる価値のあるアイテムです。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。