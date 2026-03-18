100均のカバーで安心感上がった！後から気付いて絶望…ピンチを減らす便利グッズ

トイレで用を足したあとに「トイレットペーパーがない！」と気づいて絶望した経験はありませんか？そんなピンチを防いでくれるのが、ダイソーのトイレットペーパーホルダーです。予備ペーパーをすぐ手の届く場所に置けて安心感がアップ。設置も簡単で洗えるのも嬉しいポイントです。早速見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：トイレットペーパーホルダーカバー

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480701073

あとで気付いて絶望…を防ぐ！ダイソーのトイレットペーパーホルダーカバー

トイレで誰もが一度は経験したことがあるかもしれない、あのちょっとした絶望…。用を足したあとに「トイレットペーパーがない！」と気づく瞬間です。しかも、座った位置から予備のペーパーが取れない場所に置いてあると、もうどうしようもありませんよね。そんなプチトラブルを防いでくれたのが、ダイソーで見つけた『トイレットペーパーホルダーカバー』でした。

このアイテムは、トイレットペーパーホルダーに取り付けて使うカバータイプの収納グッズ。カバーはタオル生地のような質感で、ブラック・グレー・ホワイト系の3色のボーダー柄がお洒落。この部分はネットに入れれば洗濯が可能なので、トイレのように清潔さが気になる場所でも気軽に使えるのが◎

また、カバーにはプラスチック製のプレートが付いています。これが設置の際の要になるわけです。早速使用していきましょう！

もしもの時の安心！ダイソーの『トイレットペーパーホルダーカバー』

設置もとても簡単。まずはホルダーカバーのプレートを、トイレットペーパーホルダーのフタの後部にある隙間から下に向かって通していきます。

あとはプレートに予備ペーパーカバーのループを通すだけ。特別な工具などは必要なく、サッと取り付けられるのが嬉しいポイントです。

下の段に予備のトイレットペーパーを吊るせるので、「あとで交換しよう」と思って忘れてしまった時でも安心。そして筆者的に一番良かったのが、予備スペースのサイズ感。一般的なトイレットペーパーはもちろんですが、2倍巻きのシングルペーパーもちゃんと収まりました。ある程度融通が利くので、このサイズ対応は高評価です。

今回はダイソーの『トイレットペーパーホルダーカバー』をご紹介しました。

デザインもシンプルで、どんなトイレ空間にもなじみやすいのがGOOD。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。