BeatsとNikeが初コラボした完全ワイヤレスイヤホン 3月20日発売
ⒸBeats
Apple Japanは、BeatsとNikeが史上初めてコラボした完全ワイヤレスイヤフォン「Powerbeats Pro 2 - Nike Special Edition」を発表した。価格は3万9800円で、3月20日にApple Storeオンラインで販売を開始する。
本製品は、Beatsが初めて製品のロゴスペースをパートナーに開放したモデル。右側のイヤーバッドにNikeのスウォッシュロゴ、左側にBeatsのbロゴを配置し、Nikeを象徴するボルトカラーを採用する。
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充電ケースはボルトカラーをあしらったマットブラックで、ケース内の蓋には「JUST DO IT」のメッセージを刻印した。
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機能面では、アクティブノイズキャンセリングと外部音取り込みモードに対応する。心拍数モニタリング機能を搭載し、Nike Run ClubやApple Fitnessアプリと同期が可能。
バッテリーは最大45時間の連続再生に対応し、耐汗耐水性能はIPX4等級。耳掛け型のイヤーフックを採用し、運動時の装着安定性をうたう。
発売にあわせて、レブロン・ジェームズを起用したキャンペーン動画「ノイズを超えて、集中の世界へ。」も公開した。
動画ではゴルフコースを舞台に、プロゴルファーのトム・キム、俳優のライオネル・ボイス、トラヴィス“タコ”ベネットが登場し、レブロンがアドバイスのノイズを遮断してプレーに向き合う様子を描く。
「ノイズを超えて、集中の世界へ。」