ベネズエラ、“優勝候補”だった米代表に劇的勝利　歓喜の世界一に大砲スアレスは涙の絶叫「誰も俺たちが勝つなんて信じてなかった」【WBC】

マウンド上で優勝を分かち合うベネズエラナイン(C)Getty Images

激闘を制した。現地時間3月17日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝で、ベネズエラは米国代表を3-2で撃破。見事に史上初となる世界制覇をやってのけた。

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苦しい攻防戦を勝ち切った。3回に2番のマイケル・ガルシアの犠飛で幸先よく先制点を挙げたベネズエラは、5回にウィルヤー・アブレイユのバックスクリーンへの特大ソロで2−0とリード。序盤から主導権を握り続けた。

守っても先発したエドゥアルド・ロドリゲスは5回途中1安打無失点4奪三振の好投。その後も得意の継投策を講じ、強力な米国打線を完璧に封じて終盤戦を迎えていた。

しかし、米国もやられてばかりではなかった。8回裏二死一塁からブライス・ハーパーが値千金の同点2ランをマーク。球場の雰囲気も一変し、“ホームチーム”への押せ押せムードとなった。

だが、怒涛の快進撃を続けてきたベネズエラは、直後にドラマを生む。9回無死二塁の絶好機で4番に入ったエウヘニオ・スアレスが左中間を破る決勝適時打をマーク。気迫でもぎ取った虎の子の一点を守り切った。