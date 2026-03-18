ベネズエラ、“優勝候補”だった米代表に劇的勝利 歓喜の世界一に大砲スアレスは涙の絶叫「誰も俺たちが勝つなんて信じてなかった」【WBC】
マウンド上で優勝を分かち合うベネズエラナイン(C)Getty Images
激闘を制した。現地時間3月17日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝で、ベネズエラは米国代表を3-2で撃破。見事に史上初となる世界制覇をやってのけた。
【動画】バックスクリーンへ運んだ！ベネズエラのアブレイユが一発を放つシーン
苦しい攻防戦を勝ち切った。3回に2番のマイケル・ガルシアの犠飛で幸先よく先制点を挙げたベネズエラは、5回にウィルヤー・アブレイユのバックスクリーンへの特大ソロで2−0とリード。序盤から主導権を握り続けた。
守っても先発したエドゥアルド・ロドリゲスは5回途中1安打無失点4奪三振の好投。その後も得意の継投策を講じ、強力な米国打線を完璧に封じて終盤戦を迎えていた。
しかし、米国もやられてばかりではなかった。8回裏二死一塁からブライス・ハーパーが値千金の同点2ランをマーク。球場の雰囲気も一変し、“ホームチーム”への押せ押せムードとなった。
だが、怒涛の快進撃を続けてきたベネズエラは、直後にドラマを生む。9回無死二塁の絶好機で4番に入ったエウヘニオ・スアレスが左中間を破る決勝適時打をマーク。気迫でもぎ取った虎の子の一点を守り切った。
大会開幕前の下馬評を覆しての戴冠劇だった。それでも優勝の筆頭候補だった米国を破っての勝利にナインは感情を爆発。大仕事をやってのけたスアレスは、米スポーツ専門局『FOX Sports』のフラッシュインタビューで涙ながらに「俺たちは家族だ。だから情熱的に、愛を持ってプレーするんだ。ただ、誰も俺たちが勝つなんて信じてなかった。でも、俺たちは今日決勝で勝ったんだ！ ベネズエラのために勝ったんだ」と誇った。
激闘を勝ち抜いた戦士たちには、母国メディアも熱狂。日刊紙『Meridiano』は、「記憶に残る決勝だ。彼らは長年の常識を覆し、誰もが勝つと思っていたアメリカを破って頂点に立った」と伝えた。
ついに“世界一”となった野球大国。その栄光の瞬間をもたらした勇敢なる戦士たちへの賛辞は尽きそうにない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]