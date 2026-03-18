動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」は１８日（現地時間１７日）、ＷＢＣ 決勝「米国―ベネズエラ」（米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）を独占生配信した。

１７年大会以来２度目の優勝を狙う米国を３―２でベネズエラが破り初優勝を決めた。

「Ｎｅｔｆｌｉｘ ２０２６ワールドベースボールクラシックアンバサダー」俳優の渡辺謙と「ＮｅｔｆｌｉｘのＷＢＣスペシャルサポーター」で「嵐」の二宮和也がローンデポパークから生出演した。

劇的な決勝戦に渡辺は

「しびれるゲームでした」と振り返っていた。

二宮は「ボクも見させていただいて個人的な話ですけど、ベネズエラが優勝した時に（ロペス）監督の最初のコメントがすごく頭の中によみがえってきたというか」と切り出し「この代表監督が無給でやっている、と。報酬はもらっていない、と。国のみんなが町に出て酒を飲んで楽しんでくれれば、それでいいんだ、と。それがすごく思い出して…。自分の祖国を１日か２日でも幸せにできたというのが…それが十分だというのがよみがえってきて…選手のよろこびもファンの人たちのよろこびも…全員野球ってこういうことなんだな」と感動を表していた。