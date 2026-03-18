ＢＴＳが２１日、ソウル・光化門（クァンファムン）広場で行う「ＢＴＳカムバックライブ：ＡＲＩＲＡＮＧ」を間近に控えた１８日、李在明（イ・ジェミョン）大統領が公演についてＸでコメントを投稿した。

李大統領は「ＡＲＩＲＡＮＧをテーマに、われわれの美しい文化遺産とＫカルチャーの魅力をともに分かち合う、有意義な時間になることを期待している」と思いを伝え「イベントが安全に行われるよう関係省庁、地方自治体、警察、消防をはじめとする関係機関とともに万全を期している。公演前後の交通と人混みの管理、緊急時の対応まで全ての手続きに細心の注意を払い、徹底して備えている」と安全面についてアピールした。

そして最後に「国民の皆さんも、いつものように互いを配慮し秩序を守る成熟な市民意識を見せてくれると信じている。現場の安全要員の案内に従い、市場の秩序を乱す不正な転売取引は必ず通報してほしい」「今回のＢＴＳの公演が、大韓民国が作り出して来た偉大な文化の力を改めて証明し、世界の人々の思い出に長く残る特別な瞬間になることを願う」とメッセージを送っている。