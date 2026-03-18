俳優の白石聖（２７）が１８日、都内で、メナードブライトニングシリーズ「フェアルーセント」の新ミューズ就任記者発表会に出席した。内側から発光するような透明感あふれる白肌を輝かせ、小学校の頃に習っていたという書道を披露した。

白ワンピースにまとめ髪という女神ルックで登場し、銀の墨で「全方位ブライトニング」と筆を走らせた。達筆な美文字を披露したが、「久しぶりに筆を握ったので、緊張しました」と苦笑い。書の通りに光輝く肌を見せつけたが、その秘けつを「どんなに眠くてもメイクは落として寝る。日焼け止めのこまめな塗り直しが大事」と語った。

スキンケア以外でハマっていることを「恋愛リアリティーショーにハマっています」と回答。「大好きでついつい見ちゃう。箱推しみたいな感じになって。一人でリアクションしています。スタジオの皆さんが思ったことを言ってくれるから、そこにいきたい…！って思います」と明かした。

今年デビュー１０周年を迎えて「１０年もたつんだと驚き」と心境を語り、昔と変わっていない部分を「自分のハートの部分は１０年前と変わっていない。初心を忘れないようにピュアな気持ちを忘れずにいきたいと思っています」と回答。１０年先の目標について「舞台の経験がないので、これから挑戦してみたい。声のお仕事もしてみたい」と定めた。