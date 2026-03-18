“1週間で約100万個売上”早期完売したケンタッキー「鶏竜田バーガー」緊急復活決定 新商品も登場
【モデルプレス＝2026/03/18】日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社は、全国のケンタッキーフライドチキン店舗で、2025年11月に発売し好評のうちに早期完売した「ケンタの鶏竜田バーガー」を、2026年3月25日から数量限定で再発売。あわせて、新商品「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース」も同日から発売することを発表した。
【写真】鶏竜田使用のケンタッキー新商品
「ケンタの鶏竜田バーガー」は、開発に8年もの歳月をかけ、2025年11月に満を持して登場した、KFC渾身のバーガー。チキン専門店だからこそ実現できる、鶏もも1枚肉の圧倒的な厚みとジューシーさが話題を呼び、発売からわずか1週間で約100万個を売り上げるなど、爆発的な人気を博した。
しかし、その人気の高さから想定を大きく上回るペースで完売店舗が続出し、惜しまれながらも早期終売となった。販売終了後もSNS上には、「鶏竜田バーガーがないと寂しい」「夢に出てくるほど忘れられない」「もう一度食べたい」といった、“ラブレター”とも呼べる熱烈な再販要望が殺到。その数は70万件を超え、これまでKFCが発売してきた新商品の中でも類を見ないほどの反響があったという。こうしたファンからの圧倒的な愛に応えるべく、終売からわずか3ヶ月という異例のスピードで再販を決定した。
今回の復活にあわせ、新たな味わい「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース」がデビュー。開発のテーマは、ジューシーな竜田揚げのポテンシャルを最大限に引き出す“和風の味わい”。甘酸っぱい醤油ベースに、ネギとしょうがの爽やかな香りを効かせた特製ソースが、チキンの旨みをより一層引き立たせる。辛味は控えめにしつつ、老若男女問わず親しみやすい味わいを目指した。
このソースは、かつて人気を博した「ドラゴンツイスター」のソースを現代風にブラッシュアップしたもの。往年のファンにも試してほしい、数量限定の特別な味わいとなっている。（modelpress編集部）
■商品名（※価格は税込）
「ケンタの鶏竜田バーガー」…540円
「ケンタの鶏竜田バーガーセット」…950円
「ケンタの鶏竜田バーガー、ポテト（S）、ドリンク（M）」
「ケンタの鶏竜田バーガーよくばりセット」…1,250円
「ケンタの鶏竜田バーガー、オリジナルチキン、ポテト（S）、ドリンク（M）」
「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース」…590円
「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソースセット」…1,000円
〔ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース、ポテト（S）、ドリンク（M）」
「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソースよくばりセット」…1,300円
〔ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース、オリジナルチキン、ポテト（S）、ドリンク（M）」
■発売日：2026年3月25日（水）
※数量限定、なくなり次第販売終了
■販売店舗：全国のKFC店舗
※一部店舗では取り扱いがない場合あり
※デリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合あり
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◆「ケンタの鶏竜田バーガー」緊急復活
「ケンタの鶏竜田バーガー」は、開発に8年もの歳月をかけ、2025年11月に満を持して登場した、KFC渾身のバーガー。チキン専門店だからこそ実現できる、鶏もも1枚肉の圧倒的な厚みとジューシーさが話題を呼び、発売からわずか1週間で約100万個を売り上げるなど、爆発的な人気を博した。
◆「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース」新登場
今回の復活にあわせ、新たな味わい「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース」がデビュー。開発のテーマは、ジューシーな竜田揚げのポテンシャルを最大限に引き出す“和風の味わい”。甘酸っぱい醤油ベースに、ネギとしょうがの爽やかな香りを効かせた特製ソースが、チキンの旨みをより一層引き立たせる。辛味は控えめにしつつ、老若男女問わず親しみやすい味わいを目指した。
このソースは、かつて人気を博した「ドラゴンツイスター」のソースを現代風にブラッシュアップしたもの。往年のファンにも試してほしい、数量限定の特別な味わいとなっている。（modelpress編集部）
◆商品概要
■商品名（※価格は税込）
「ケンタの鶏竜田バーガー」…540円
「ケンタの鶏竜田バーガーセット」…950円
「ケンタの鶏竜田バーガー、ポテト（S）、ドリンク（M）」
「ケンタの鶏竜田バーガーよくばりセット」…1,250円
「ケンタの鶏竜田バーガー、オリジナルチキン、ポテト（S）、ドリンク（M）」
「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース」…590円
「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソースセット」…1,000円
〔ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース、ポテト（S）、ドリンク（M）」
「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソースよくばりセット」…1,300円
〔ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース、オリジナルチキン、ポテト（S）、ドリンク（M）」
■発売日：2026年3月25日（水）
※数量限定、なくなり次第販売終了
■販売店舗：全国のKFC店舗
※一部店舗では取り扱いがない場合あり
※デリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合あり
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