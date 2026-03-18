小林幸子「朝兼用お昼」の食卓公開「桜海老たっぷりで美味しそう」「おしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2026/03/18】歌手の小林幸子が3月17日、自身のInstagramを更新。「朝兼用お昼」の食卓を公開した。
【写真】72歳ベテラン演歌歌手「桜海老たっぷりで美味しそう」朝昼兼用のヘルシーメニュー
小林は「桜海老たっぷりにゅうめん 本日の朝兼用お昼 自分で言うのもなんだけど、めちゃ美味しいかった」（※原文ママ）と記し、塗りの椀に入った桜海老がたっぷりと乗せられたにゅうめんを公開。椀の前には「コトコト」と書かれた木製のスプーンと箸がおかれており「そして、気がついた？私が出演したドラマ『コトコト』のスプーン」と自身の出演したNHKBSP4K／NHK BSドラマ「コトコト〜おいしい心と出会う旅〜」（2024年）のスプーンであることを紹介している。
この投稿に、ファンからは「麺が見えないくらい桜海老たっぷりで美味しそう」「おしゃれな食卓」「スプーン可愛い」「ヘルシー」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】72歳ベテラン演歌歌手「桜海老たっぷりで美味しそう」朝昼兼用のヘルシーメニュー
◆小林幸子「朝兼用お昼」の食事公開
小林は「桜海老たっぷりにゅうめん 本日の朝兼用お昼 自分で言うのもなんだけど、めちゃ美味しいかった」（※原文ママ）と記し、塗りの椀に入った桜海老がたっぷりと乗せられたにゅうめんを公開。椀の前には「コトコト」と書かれた木製のスプーンと箸がおかれており「そして、気がついた？私が出演したドラマ『コトコト』のスプーン」と自身の出演したNHKBSP4K／NHK BSドラマ「コトコト〜おいしい心と出会う旅〜」（2024年）のスプーンであることを紹介している。
◆小林幸子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「麺が見えないくらい桜海老たっぷりで美味しそう」「おしゃれな食卓」「スプーン可愛い」「ヘルシー」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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