人気ドラマ『恋はチーズ・イン・ザ・トラップ』にも出演…韓国俳優、36歳の若さでこの世去って6年

俳優のムン・ジユンさんが急性敗血症でこの世を去ってから6年が経った。

ムン・ジユンさんは2020年3月18日、急性敗血症により死去。最初は重い咽頭炎の症状で入院していたが、病状が悪化し、集中治療室へ移されたものの回復することなく亡くなった。享年36歳。

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当時、新型コロナウイルスが猛威を振るっていたことから、咽頭炎の症状はコロナの感染によるものではないかという憶測も流れた。しかし、所属事務所によると、ムン・ジユンさんは入院前に病院で新型コロナの検査を受け、陰性判定を受けていたという。

ムン・ジユンさんは2002年にドラマ『ロマンス』で俳優デビュー。一躍有名になるきっかけとなったのが、2016年のドラマ『恋はチーズ・イン・ザ・トラップ』（tvN）だ。劇中ではヨニ大学・経営学科4年生のキム・サンチョル役を熱演し、“サンチョル先輩”として親しまれた。

（写真提供＝OSEN）ムン・ジユンさん

それ以外にもドラマ『イルジメ〜一枝梅〜』『善徳女王』『恋のゴールドメダル〜僕が恋したキム・ボクジュ』『黄金の庭』など数々の作品に出演し、確かな演技力で愛され続けた。

ムン・ジユンさんの死去後、彼の父親は所属事務所を通じて長文の手紙を公開。「親である私自身も、いまだに信じられず、胸が締め付けられ、言葉を失うばかりです…。ですが、ジユンが天に召され、葬儀の期間中、本当に多くの方々が共に痛み、共に泣き、共に苦労してくださいました。そのおかげで、何とか力を振り絞っています」という長文の手紙を寄せ、さらなる悲しみを誘った。

（記事提供＝OSEN）