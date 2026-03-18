サーティワン、“ちびっこ職人体験”巡り注意喚起「お客様の情報を詐取する目的のフィッシング詐欺である可能性が高いと疑われます」
サーティワン アイスクリームは18日、公式サイトを更新。「サーティワン ちびっこ職人体験」を巡って注意を呼び掛けた。
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サイトでは、「『サーティワン ちびっこ職人体験』偽広告・偽LINEアカウントにご注意ください」と題したお知らせを掲載。「現在、LINEやSNS上の広告において、『サーティワン ちびっこ職人体験』の募集を装ったサイトが確認されています。これらの募集や誘導サイトは、弊社公式のものでは一切ございません」と呼び掛けた。
続けて「なりすましアカウントは、弊社名を不正に悪用して架空の連絡を送り、お客様の情報を詐取する目的のフィッシング詐欺である可能性が高いと疑われます」と指摘し「お客様におかれましては、不審な連絡が届いた場合には、絶対にリンクをクリックしないでください。万が一アクセスしてしまった場合でも、個人情報を入力しないでください」と喚起した。
最後に「被害防止のため、不審なアカウントのブロックにご協力をお願いいたします」と結んだ。
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サイトでは、「『サーティワン ちびっこ職人体験』偽広告・偽LINEアカウントにご注意ください」と題したお知らせを掲載。「現在、LINEやSNS上の広告において、『サーティワン ちびっこ職人体験』の募集を装ったサイトが確認されています。これらの募集や誘導サイトは、弊社公式のものでは一切ございません」と呼び掛けた。
最後に「被害防止のため、不審なアカウントのブロックにご協力をお願いいたします」と結んだ。