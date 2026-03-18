少しずつあたたかくなり、春の気配が感じられる季節になってきました。ラッパーや俳優など多方面で活躍しながらも園芸家の顔を持ついとうせいこうさんは、長年続けてきたベランダ園芸家（ベランダー）から室内園芸家（ルーマー）にシフトしつつあるそうです。そこで今回は、いとうさんが東京新聞で連載してきた人気コラムを書籍化した『日日是植物』から、2019年7月のエッセイを紹介します。

【写真】いとうせいこうさん「時を得て『オール100円』に値崩れすることのあるニチニチの不憫さよ。可愛らしさよ。ああ、ニチニチ」

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ニチニチ草

素人園芸家のための聖典『ボタニカル・ライフ』（俺のほぼ25年前のエッセイ群）の、ほとんど冒頭にニチニチ草が出てくる。

断然強いニチニチ草を当時俺は「ニチニチ三等兵」などと呼び、ベランダのあちこちへと「斥候」に出しては、日当たりや風の具合を調べるのに使っているのだが、今回読み直したら「花屋では600円くらいで売ってるし」などと書いているのに引っかかった。

1996年頃にはそんな物価だったのだろうか。いくらなんでもニチニチの野郎がそんな「高値の花」なわけがない。

少なくとも俺の中で奴のイメージは常に100円に値崩れしている庶民的な鉢植えなのだし、事実2カ月ほど前に俺は路上に現れた花屋が「オール100円」でニチニチ草を売っているのを見つけ、狂喜しておじさんの手からそこに並べられた5種類のオールを100円で買ったのである。しめて500円。ワンコインだ。

ニチニチの不憫さ

真っ白な花、ピンク色の花、白で中心が赤い花、濃いめの赤、あとは今ちょうど花が落ちていて忘れてしまったが、ともかくこの四半世紀でニチニチ草がどれほど多彩に品種改良されてきたかは、久しぶりにそれを育てることにした俺に明らかであった。

そもそもこれまでも一般的な花屋の店先で、300円くらい（消費税抜き）のニチニチが矮性となって丈低く咲き乱れていたり、かえって背を高くしたりしている姿さえ、俺は目撃してきた。



『日日是植物』（著：いとうせいこう／マガジンハウス）

つまり色だけでなく、育ち方にまで研究者の手が多様に加えられたのだ。

にもかかわらず、やっぱり時を得て「オール100円」に値崩れすることのあるニチニチの不憫さよ。可愛らしさよ。ああ、ニチニチ。

ウェルカム・トゥ・マイ・ビニールハウス！

ということで、俺はしばらくじっと抑えていたこの植物への愛を爆発させ、しかも以前と違ってベランダの狭い不動産物件に越してしまった身の上ゆえに、室内ビニールハウスを大活用することとなったのだった。

しかもリビングの奥の、最も日当たりのいいハウス。ニチニチ三等兵たちよ、ウェルカム・トゥ・マイ・ビニールハウス！

しかもこのたび、半数は（ビニールをはがした状態での）最上段を与えられた。あとの半分は2段目。さすがにひとつの段すべてに同じ系統の鉢というのは芸がないし、俺としてはなるべく手前にニチニチ草を置き、じろじろと愛の目を注ぎたかったのである。

それがわずかでも奥へ行くと観察が及ばなくなる。俺にとっては観察こそ愛なのだ。

多彩に楽しまずしてどう生きる？

昔、ベランダで育てていた頃は、ここまで近い距離になかった。

だからスクリューみたいな形の芽が日々どうやって突き出して来るか、水が足りないと葉がタバコみたいに縦に巻いてくる過程、開いた花の中心にある微小な穴の精巧さ、そして花のあとで伸び伸びと空を射す黄緑色のトウガラシみたいな種袋（俺は幾つかを選んでアルミホイルで軽く巻き、いつ弾けても採種出来るようにしている）……。

俺はそれらをしつこく見つめ、より花の調子のいい鉢を最上段に持ってくるという、日々の「グランプリ発表」を繰り返している。それどころか、お気に入りの小鉢を水で満たし、朝になる度に落ちている新鮮な花を拾ってはそこに浮かべているのである。

この不況下で、500円をここまで多彩に楽しまずしてどう生きる？

※本稿は、『日日是植物』（マガジンハウス）の一部を再編集したものです。