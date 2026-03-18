女優のともさかりえ（46）が18日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。妊娠当時について語った。

現在21歳になる息子を育てるともさか。妊娠中一番大変だったことを聞かれ「妊娠を隠していたこと」と回答する場面があった。

「妊娠が発覚したときが主演でやらせていただく連ドラのクランクインの直前みたいな時」だったといい「今の状況で誰にも言えないと思って、まさかの事務所の人にも言えなくて」と回顧。「1クールはいけるんじゃ？と自分で勝手な判断をしてしまって、これはダマテンで行こうと思って内緒でクランクインしてしまって」と明かした。

「つわりとかも凄いあったんです。急にマネージャーさんとかにグレープフルーツジュースを買ってきてくださいとかってお願いしてたから、ザワザワしていたとは思うんです」と回想。「その時、野際陽子さんとご一緒してたんですけど、いじわるなことを言いながら野際さんが近寄ってくるシーンのリハやってたときに、そのまま貧血でぶっ倒れちゃったんです」と振り返った。

撮影を止めて受診を勧められたというが「病院に行ったら妊娠がバレちゃう」とパニックに。最終的には周囲に配慮し妊娠を自らカミングアウトしたというが「今言えるなら早く言って」と反省していると語った。