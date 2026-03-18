２０２６年春闘は１８日、自動車や電機などの大手企業が労働組合の要求に答える集中回答日を迎えた。

物価上昇や人手不足を背景に、労組側が２５年春闘に続き高い水準の賃上げを求めたのに対し、基本給を底上げするベースアップ（ベア）を含めて満額回答が相次いでいる。

要求額や交渉日程をそろえる「統一交渉」が慣例の電機業界では、ベア１万８０００円の統一要求に対し、三菱電機やＮＥＣなどが満額回答した。２５年春闘を上回り、データセンターやＡＩ（人工知能）関連の需要増による堅調な業績を反映した。ＮＥＣは集中回答日前に満額回答の意向を伝える異例の対応をとった。

米国の高関税政策で業績悪化に直面する自動車業界でも、満額回答が相次ぐ。

トヨタ自動車は、賃上げと一時金ともに６年連続で満額回答した。労組側は、職種や賃金等級に応じ、総額８５９０〜２万１５８０円の賃上げを求めていた。

ホンダは、ベアに相当する賃金改善額を満額回答の１万２０００円とする方針で、前年の回答（８５００円）を大きく上回る見込みだ。２６年３月期の連結決算で最大６９００億円の最終赤字見通しを発表したばかりだが、厳しい事業環境を乗り越えるため、組合員の士気を上げる。マツダと三菱自動車は２月下旬、要求を受け取ってから１週間後に満額回答している。

日本製鉄は、ベア１万５０００円の要求に対して１万円を回答した。２５年春闘の妥結額１万２０００円を下回る水準となった。

流通や外食業界では、イオンリテールがパート従業員の時給を８・３８％引き上げることで妥結した。引き上げ幅は４年連続で７％を超え、実額では過去最高の１０１・８円となる。牛丼チェーン「すき家」を展開するゼンショーホールディングス（ＨＤ）は、ベアと定期昇給を合わせて平均月２万９２１９円（６・７％）の賃上げで妥結した。

今春闘は、定期昇給などを含めた賃上げ率が３年連続で平均５％を超えるかが焦点となる。大手企業の回答は１８日にヤマ場を迎え、今後は中小企業の労使交渉が本格化する。