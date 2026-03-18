◇ワールドベースボールクラシック 決勝 アメリカ-ベネズエラ(日本時間18日、ローンデポ・パーク)

WBC決勝が現地時間17日に行われ、ベネズエラが初優勝を果たし歓喜に沸きました。

決勝でアメリカと対戦したベネズエラは両チーム無得点で迎えた3回、ヒットと四球で1アウト1、2塁のチャンスを作ります。さらに相手投手の暴投により、ランナー2、3塁にチャンスを広げるとマイケル・ガルシア選手の犠牲フライで先制点を奪いました。

5回にはウィルヤー・アブレイユ選手がソロホームランで2-0とします。

先発のエドゥアルド・ロドリゲス投手はアメリカの主将、アーロン・ジャッジ選手から2三振を奪うなど5回途中1安打無失点の好投。継投に入ってもアメリカ打線を無得点に抑えます。

しかし8回、前の回から投げていたアンドレス・マチャド投手が2アウトから四球を許すと続くブライス・ハーパー選手に2ランを浴び同点とされます。

それでも9回、四球と盗塁でチャンスを作るとエウヘニオ・スアレス選手がタイムリーを放ち再び勝ち越しました。

その裏をダニエル・パレンシア投手が3人で締め3-2でベネズエラが勝利。初の王者に輝きました。

試合後、マウンド付近では歓喜に沸くベネズエラの選手たち。敵地アメリカに集まった多くのベネズエラファンから大きな拍手が送られました。

ここまで2009年大会の3位が最高成績だったベネズエラ。前回大会は準々決勝ラウンドでアメリカに7-9の逆転負けを喫し、涙をのみました。

今大会、1次ラウンドはドミニカ共和国に次ぎ3勝1敗の2位で通過。準々決勝で日本に勝利すると、準決勝ではここまで全勝だったイタリアを下し、初の決勝まで上り詰めました。

▽今大会ベネズエラ成績

〈1次ラウンド〉

第1戦 6-2 オランダ

第2戦 11-3 イスラエル

第3戦 4-0 ニカラグア

第4戦 5-7 ドミニカ共和国

〈決勝ラウンド〉準々決勝 8-5 日本準決勝 4-2 イタリア決勝 3-2 アメリカ