人の名前がパッと出てこない、「ああ、うっかりしてた！」が口ぐせ。今、何をしようとしていたのか思い出せない……という人も多いことでしょう。気のゆるみは誰にでもあるけれど、それが思わぬ事態につながることも。『婦人公論』読者の、うっかり体験を聞きました。

高齢でも脳が若々しい人の＜6つの健康習慣＞とは？

* * * * * * *

私は卵が欲しかった

この物価高で、毎日の買い物に大変苦労しています。

ある時スーパーで、〈1000円以上買い物をすると、卵1パックが10円で買える〉というセールが。ちょうど卵を切らしていたため、あれやこれやと組み合わせて、無理やり1000円分の買い物をしました。

自分の計算がぴったり合ったことに達成感を覚えつつレジを出た後、肝心の卵パックを買い忘れていたことに気が付き……。

すぐには必要ないものばかりを1000円も買ってしまったと思うと、自業自得とはいえ、くやしい限りです。

（59歳・主婦）



（イラスト：いしやま暁子）

私もついに……!?

私の実家では暮れになると、お餅をつきます。もち米100％で蒸してありとてもおいしいのですが、家族だけでは食べきれない。そこである時友人におすそ分けすると、とても喜んでくれ、それ以来、お餅を持参しておしゃべりするのが、暮れの恒例行事になりました。

忘れもしない一昨年の12月30日。「今年もお餅を持っていくよ。任せてね」と約束し、友人の家をたずねました。楽しくおしゃべりした後リュックを開けると、肝心のお餅がない！

いつもは忘れないよう前日に玄関においておくのに、その時にかぎって「友人が衛生面を気にするかもしれない」と、玄関から冷蔵庫にしまい直したのがいけなかったんですね。

お餅を楽しみにしていた友人は、仕方なく年の瀬のスーパーに並び買い求めたそうで、本当に申し訳ないことをしました。

私もついにボケが始まったかと焦り、後日認知症の検査を受けたところ、「問題なし」とのこと。「ただのうっかり者」と言われたような気がして恥ずかしかったです。これに懲りて、2025年からは、宅配便で送っています。

（80歳・年金受給者）