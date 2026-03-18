ヤマザキマリ　24年前、夫と暮らしたカイロの街。「経済的に豊かな人が自分たちにお金を与えるのは当たり前」という人々の横柄さに辟易し…

24年前、カイロ大学に留学していた夫とエジプトのカイロで暮らしていたというマリさん。あまり良い思い出がなかったというその街を、久しぶりに訪れたところ――。（文・写真＝ヤマザキマリ）

【写真】マリさん撮影 路地裏で佇む彼らの表情からは…

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カイロの思い出

ひさしぶりにエジプトのカイロを訪れた。24年前、私はカイロ大学に留学していた夫としばらくこの街で暮らしたが、正直言って良い思い出はあまり残っていない。

カイロに到着したその日から、トイレへ行けば清掃員のおばさんにバクシーシ（チップ）をせがまれ、タクシーに乗れば毎回高額の料金をふっかけられる。カイロを思い出そうとすると、こうしたお金にまつわる苦い記憶しか浮かんでこない。

経済的に豊かな人が自分たちにお金を与えるのは美徳であり、当たり前のことだと捉えている人たちの、正々堂々とした横柄さに辟易した夫と私は、エジプトに見切りをつけて、当時はまだ平和だったシリアのダマスカスへ引っ越した。

同じイスラム圏ではあっても、シリアの人々はエジプトのように観光擦れしておらず、節度もあって親切だった。エジプトで疲れ果て、アラビア文学の研究という仕事を投げ出しそうになっていた夫も、ダマスカスで再びやる気を取り戻し、社会情勢が危うくなる寸前まで暮らした。

正直な顔

滞在中に訪れた多くの素晴らしい場所は、その後の紛争によってどこも無残なありさまと化してしまったが、夫は今でもシリアを思い出して懐かしんでいる。かたや、エジプトには二度と行きたくないらしい。

古代からエジプトでは、ファラオのように財力のある権力者が埋葬される墓は常に盗掘の危機に晒され、早いものだと埋葬直後から金目の副葬品類は失われていたという。人間の力と可能性の結集とも言える壮大なエジプト文明の、煌びやかな歴史の裏側には、人間という生物の貪欲さや業の軌跡も刻み込まれている。

墓の盗掘と現代のバクシーシとは関係ないかもしれないが、生きることへのしたたかさをあえて隠そうともしない彼らの、正直とも言える態度や佇まいには、人間という存在をきれいごとで片付けようとはしない現実が生々しくあらわれている。

24年経った今

24年前と変わらず、旧市街へ行くと空き地にはゴミが山積みになり、道路は交通ルールなど無視した車で溢れかえっていた。

巨費を投じて作られた立派な博物館も完成し、観光客たちは過去の威光にたくさんのお金を落としていくが、路地裏へ入れば、そこには何をするでもなく、何を求めるでもなく、眉間に深い皺を刻んだまま、地面に座り込んで物思いに耽っている人々の姿がある。

彼らの表情は、周りに自分をどう見せたいか、などという理想や虚勢から完全に乖離している。たとえ笑っていても、考えごとをしていても、この世で生きていくことの辛さと厳しさがどうしても滲み出てしまう。

しかし、そうした彼らの顔は、24年経った今では決して嫌なものではなくなっていた。自分もそれなりに年を取ったという証しかもしれない。

普段の私たちがどれだけ都合のいいものしか見ようとせずに生きているのか、いかに人間のありのままを封印して過ごしているのか、久々にカイロを歩きながら、そんなことを痛感した。