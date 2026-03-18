100年を超える歴史を持ちながら常に進化し続ける「タカラヅカ」。そのなかで各組の生徒たちをまとめ、引っ張っていく存在が「組長」。史上最年少で月組の組長を務めた越乃リュウさんが、宝塚時代の思い出や学び、日常を綴ります。第120回は「マックスパパの特等席 娘たち編」です。

【写真】大阪公演の休演日に久しぶりに宝塚へ

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前回「『エリザベート』宝塚初演から30年。遠い存在だった一路真輝さんは驚くほど気さくで穏やか。でも舞台に立った途端…」はこちら

今日のシシィは…

『エリザベート TAKARAZUKA30周年 スペシャル・ガラ・コンサート』も、残すは名古屋御園座公演の3日間となりました。

今回稽古場では、エリザベート役の5人の個性豊かな娘たちとご一緒しました。



プロローグのすぐ後に歌われるナンバー「パパみたいに」。

この場面で、純粋で無邪気な少女シシィ（幼少期のエリザベート）が、とびきりの笑顔で笑い、飛びまわる光景は、パパにとってはまさに至福のときです。

彼女たちが投げかけてくる芝居の球は新鮮で、

「今日のシシィはどうくるんだろう」

という心地よい緊張に包まれていました。

同じ場面でも、娘が変わると空気が変わる

ぐんさん(月影瞳さん)は、弾けるような笑顔が眩しい、元気いっぱいのかわいい娘。

舞台に立つと、ぱっと花が咲いたような明るさで、こちらまで自然と笑顔になってしまいます。

みどり(大鳥れいさん)は、もう盛大にやんちゃです。

パパとしては「ちょっと待ちなさい」といいたくなるレベルです。

でも、その自由さと勢いがまた魅力。

となみ(白羽ゆりさん)は、一見大人っぽく落ち着いて見えるのに、内側には溢れんばかりのエネルギーを秘めた元気な子。

ねねっこ(夢咲ねねさん)は、どこまでも末っ子感が満載。

その愛らしさにパパの目尻は下がりっぱなしです。

そして、さくらちゃん(美園さくらさん)。

何をしてくれるのか、毎回少しドキドキさせられる破天荒さと、その大胆さが魅力のかわいい人です。

同じ場面でも娘が変わると空気が変わります。

芝居の呼吸も、パパの気持ちも、毎回少しずつ違いました。

物語が進み、結婚式の場面がやってくると、気持ちが複雑にざわめき始めます。

思うがままに生きていけると信じていた幼いシシィの人生が、ここから大きく狂い始めていくのです。

『エリザベート』で一番好きなシーンは…

私がこの作品で一番好きな場面、最も心を揺さぶられる場面は、一幕ラスト「鏡の間」のエリザベートの登場シーンです。

扉が開いた瞬間の、圧倒的な美しさ。

ただ美しいだけではありません。

その美しさの奥には、彼女の覚悟が宿っています。

皇后として生きていく覚悟。

孤独と自由の間で揺れながらも、前へ進む覚悟。

そのすべてを、彼女は自分の最大の武器である「美しさ」で表現します。

言葉よりも雄弁に、姿そのもので。

その姿は、高貴で、気高く、周囲を射貫くほどの光を放っています。

かつて宝塚の舞台でタイトルロール『エリザベート』を演じ、重責を担ってきたトップ娘役たちの堂々たる佇まい。

可憐さだけではない、強さだけでもない。

美しさと覚悟。

その両方を背負って舞台の中央に立つその姿には、トップ娘役として自分を磨き続け、生きてきた時間が確かに刻まれていました。



小林一三先生の書に見送られて舞台へ

パパの願い

自由を愛したパパとしては、型にはめられ、孤独に立ち向かう娘の姿を見るのは少し切ないものです。

けれど同時に、一人の表現者として、眩いばかりの光を放つ彼女たちを、どこか誇らしく見つめている自分もいます。

パパみたいに自由に生きたいと夢を語っていた彼女たちが、それぞれの人生という舞台で、これからも彼女たちらしく輝き続けますように。

どうか、彼女たちの未来が幸せでありますように。

パパはずっと願っています。