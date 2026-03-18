「美し過ぎます」畑野ひろ子、50歳とは思えない圧巻スタイル披露！ 「肩と肘、骨盤がまだ硬い」
モデルの畑野ひろ子さんは3月17日、自身のInstagramを更新。ピラティス中の美しいスタイルを公開しました。
【写真】畑野ひろ子の圧巻スタイル
1枚目はラダーバレルにまたがり、両手を高く上げ、足のつま先まで伸ばし切ったポーズです。「頭の先からつま先まで、一直線に繋げるイメージ。肩と肘、骨盤がまだ硬い」と解説しています。動画ではピラティスマシンを使った下半身トレーニングの様子を披露。体のラインが美しく際立ち、50歳とは思えない圧巻のスタイルが光っています。
また「来月から遂に勉強スタート」と、ピラティスの勉強を本格的に始めることも明かしました。コメントでは「美し過ぎます」と称賛の声が上がっています。
(文:中村 凪)
【写真】畑野ひろ子の圧巻スタイル
「頭の先からつま先まで、一直線に繋げるイメージ」畑野さんは「ピラティス記録」とつづり、2枚の写真と1本の動画を投稿。トレーニングウエア姿でピラティスに励む様子を披露しています。
1枚目はラダーバレルにまたがり、両手を高く上げ、足のつま先まで伸ばし切ったポーズです。「頭の先からつま先まで、一直線に繋げるイメージ。肩と肘、骨盤がまだ硬い」と解説しています。動画ではピラティスマシンを使った下半身トレーニングの様子を披露。体のラインが美しく際立ち、50歳とは思えない圧巻のスタイルが光っています。
「太腿の固さがだいぶ取れてきた」4日にも「太腿の固さがだいぶ取れてきた」と、ピラティスショットを公開していた畑野さん。ファンからは、「美しい」「おつかれさまです」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)