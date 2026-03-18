現金9割のうち600万円を地銀の定期に「家族に何かあった時のために」3児の父の資産戦略
All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2025年12月26日に回答のあった、愛知県在住41歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。
同居家族構成：本人、妻（36歳）、長男（3歳）、次男、三男（ともに0歳）
居住地：愛知県
住居形態：賃貸
雇用形態：正社員
世帯年収：本人420万円、妻200万円
現預金：950万円
リスク資産：80万円
現預金950万円のうち「600万円を貯蓄用として、あいち銀行の定期預金（スーパー定期1年ものの場合、2026年2月時点で金利年0.425％）」に預けているそうです。
加えて「財布に3万円、家のへそくり財布に10万円」を手元資金として用意。「妻に、『もしもの時があれば、へそくり財布から現金を持って行っていいよ』と伝えて」いるそうで、実際に「急に新しい育児グッズや医療品」が必要になった際などに役立っていると言います。
現金・預貯金は「おおよそ500万円程度はないと心配。ざっくり考えて、支出がひと月21万円ほどとすると、24カ月は生活できる」水準を確保しておきたいと言います。
とはいえ、今保有している「現金はいつの間にか貯まっていた」感覚なのだそう。「ふとした瞬間にそれに気が付き、人生、あまり頑張らなくてもよいのかもしれない」と、投稿者自身の気持ちが軽くなったこともあったようです。
ただし、最近「資産の4割くらいまでは投資に回してよい、と書かれた記事を見かけた」ことをきっかけに、今後は「現金の割合を減らしたい」と思うようになったとも。
具体的には「これから2年くらいかけて、5：5くらいまで持っていきたい。現金500万円を残して、他は投資に回したい。家を購入する可能性があるので、本業の収入が少ない分、投資で補いたい」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィール年齢性別：41歳男性
同居家族構成：本人、妻（36歳）、長男（3歳）、次男、三男（ともに0歳）
居住地：愛知県
住居形態：賃貸
雇用形態：正社員
世帯年収：本人420万円、妻200万円
現預金：950万円
リスク資産：80万円
「貯蓄用として、あいち銀行の定期預金に600万円」現金・預貯金は、「給与口座と、家賃の引き落としや光熱費の引き落としを行う口座」などに分け、複数の地方銀行で管理していると言う投稿者。
現預金950万円のうち「600万円を貯蓄用として、あいち銀行の定期預金（スーパー定期1年ものの場合、2026年2月時点で金利年0.425％）」に預けているそうです。
加えて「財布に3万円、家のへそくり財布に10万円」を手元資金として用意。「妻に、『もしもの時があれば、へそくり財布から現金を持って行っていいよ』と伝えて」いるそうで、実際に「急に新しい育児グッズや医療品」が必要になった際などに役立っていると言います。
「今は現金9割強、今後は5割まで減らしたい」現在の資産配分は「現金9割強、リスク資産1割弱」。現金比率を高くしているのも「家族に何かあった時のために、まとまった金額を残しておきたい」との思いから。
現金・預貯金は「おおよそ500万円程度はないと心配。ざっくり考えて、支出がひと月21万円ほどとすると、24カ月は生活できる」水準を確保しておきたいと言います。
とはいえ、今保有している「現金はいつの間にか貯まっていた」感覚なのだそう。「ふとした瞬間にそれに気が付き、人生、あまり頑張らなくてもよいのかもしれない」と、投稿者自身の気持ちが軽くなったこともあったようです。
ただし、最近「資産の4割くらいまでは投資に回してよい、と書かれた記事を見かけた」ことをきっかけに、今後は「現金の割合を減らしたい」と思うようになったとも。
具体的には「これから2年くらいかけて、5：5くらいまで持っていきたい。現金500万円を残して、他は投資に回したい。家を購入する可能性があるので、本業の収入が少ない分、投資で補いたい」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)