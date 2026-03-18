「やっぱり釣りはええねん」中尾明慶、シーバスフィッシングで大物ゲット！「でかい魚さすが」「すごーい」
「やっぱり釣りはええねん」中尾明慶、シーバスフィッシングで大物ゲット！「でかい魚さすが」「すごーい」
俳優の中尾明慶さんは3月17日、自身のInstagramを更新。シーバスフィッシングで大物を釣り上げた様子を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】中尾明慶×大きな魚
「Nice fishです！」中尾さんは夜釣りでシーバスを釣り上げた写真を投稿。「やっぱり釣りはええねん 釣れたらもっとええねん」とつづり、釣り好きらしいユーモアあふれるコメントを添えています。写真では、夜の海を背景にニット帽とアウターを着こなした中尾さんが、自身の上半身ほどもある大きなシーバスを高々と掲げ、満面の笑みを見せています。
コメント欄には、「素敵な笑顔にキュンキュン」「Nice fishです！」「流石です」「すごーい」「でかい魚さすがです」「大物すごい！」といった声が届きました。
「人生初のランカーシーバス」俳優として多くの作品に出演する中尾さんですが、プライベートでは釣り好きとしても知られており、Instagramでもたびたび釣りの様子を発信しています。2025年11月14日の投稿では、「あの釣れないすぐバラすで有名な中尾が、、、人生初のランカーシーバス」と報告していました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
外部サイト