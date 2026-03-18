トラックの屋根にある「ナゾの小部屋」中はどうなってるの？

私たちの生活を支える“物流”の主役たる、大型トラックが高速道路を走る姿は日常的な光景ですが、その運転席（キャビン）の屋根が異様に高く盛り上がっている車両を見かけることがあります。

あの頭上の巨大なパーツは、単なるデザインでも荷物入れでもありません。

【画像】「ええぇぇ！！」 これがトラックの「ナゾの小部屋」の内部です！（32枚）

実は長距離ドライバーの過酷な業務を支える、非常に重要な「小部屋」として機能しているのです。

運転席の上部に装着されているこの巨大なパーツは、本来は「エアデフレクター（導風板・風防）」と呼ばれるエアロパーツです。

トラックは四角い箱型の荷台を背負っているため、走行中に強烈な空気抵抗を受けます。

そこで、この流線型のデフレクターをキャビンの上に装着することで、正面からの風をスムーズに荷台の上へと受け流し、空気抵抗を大幅に減らして燃費を向上させているのです。

また、雨天時には雨水をフロントガラスの横へと逃がして視界を確保したり、風切り音を低減させたりする効果もあります。

しかし、このパーツの真骨頂は「空力性能」だけではありません。キャビンと荷台の高低差を埋めるために巨大化したこのパーツの「中身を空洞にして部屋にしてしまおう」という画期的な発想から生まれたのが、屋根上の「仮眠スペース」です。

通常、大型トラックの仮眠ベッドは運転席のすぐ後ろのスペース（フルキャブ仕様）に設けられます。

しかし、ベッドのスペースを削って運転席部分を短く（ショートキャブ仕様）すれば、その分だけ後ろの荷台を長くして、より多くの荷物を積むことができます。

そこで「荷物をもっと積みたい、でもドライバーがしっかり休める場所も確保したい」という運送業界の切実な要望に応える形で、デフレクターの内部空間を利用した2階建て構造の寝台が誕生したのです。

この屋根上の小部屋は、いすゞでは「マキシルーフ」、日野では「スーパーハイルーフ」、三菱ふそうでは「スーパーマルチルーフ」といった独自の名称でオプション展開されています。

では、その内部はどうなっているのでしょうか。

（画像：三菱ふそう「スーパーグレート」の室内）

利用する際は、運転席のシートを踏み台にして、天井のハッチを押し開けてハシゴのように登り込みます。

中に入ると、例えばいすゞのマキシルーフの場合、内寸は長さ1985mm×幅1025mm×高さ865mmと、大人の男性が足を伸ばして寝返りを打つにも十分な、シングルベッドサイズの空間が広がっています。

もちろんただの空洞ではなく、居住性を高める装備も充実しています。

左右には換気や外の様子を確認できる開閉式の小窓があり、室内灯や読書灯、スマートフォンの充電に欠かせないコンセント、さらには小物を収納するネットやドリンクホルダーまで完備されています。

極めつけは、エンジンを停止した状態でも冷風を送ることができる専用の蓄冷式クーラー（エアコン）を設置できる点でしょう。

これにより、真夏でもカプセルホテルのような快適な室温で休息を取ることが可能になっています。

また、運転席の裏にある従来のベッドと違い、エンジンから物理的に距離が離れるため、振動や熱が伝わりにくく、より静かで落ち着いて眠れるというメリットもあります。

もちろん、運転席裏での仮眠を好むドライバーの場合は、この頭上のスペースを着替えや仕事道具、シャワー用の洗面用具などを置く大容量の「収納庫」や「プライベートロッカー」として活用するなど、使い方は人それぞれです。

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昨今の「物流の2024年問題」をはじめとする働き方改革により、トラックドライバーの労働環境改善と適切な休息の確保は、業界全体にとって喫緊の課題となっています。

限られた車体の枠組みの中で、積載量と快適な居住空間を両立させるこの「屋根上の秘密基地」は、日本の物流を最前線で支えるドライバーたちにとって、なくてはならない大切なオアシスとなっているのです。