ライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」が、5月22日から5月24日にかけて京都市勧業館「みやこめっせ」で開催されるインディーゲームイベント『BitSummit PUNCH』とのコラボレーションイベントを開催する。

今回のコラボイベントは『Vライバー限定！日本最大級インディーゲームの祭典！BitSummit PUNCH PRアンバサダーになろう』と題し、3月17日から3月31日までの期間で実施される。

「17LIVE」で活動中の認証Vライバーであれば誰でも参加可能で、上位に入賞したVライバーは“BitSummit PUNCH PRアンバサダー”として各種特典を獲得できる。

主なプライズとして、上位15名には『BitSummit PUNCH』ブース内の「Vライバーとおしゃべりコーナー」出演権が用意されている。上位8名には「BitSummit 公式配信」への登壇・出演権が付与される。

さらに上位5名には、『BitSummit PUNCH』オリジナルステッカーへの掲載権に加え、京都駅のビジョン広告掲載権が贈られる。入賞者は17LIVE公式特別企画『アンバサダーリレー配信』にも出演する。

『BitSummit』は、国内のインディーゲームを海外に向けて発信することを目的に2013年にスタートしたイベントで、今回で14回目の開催となる。テーマは“High Impact（ハイインパクト）”。昨年の『BitSummit Drift』では来場者数が過去最大の5万人を超えている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）