福岡管区気象台と鹿児島地方気象台は、24日ごろから山口県を含む九州で10年に1度程度しか起きないような著しい高温になる可能性があるとして「高温に関する早期天候情報」を発表して注意を呼びかけている。

九州北部地方（山口県を含む）高温に関する早期天候情報 向こう2週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、24日ごろからはかなり高くなる可能性がある。かなりの高温の基準は5日間平均気温平年差＋2.6℃以上。農作物の管理などに注意。また、今後の気象情報などに留意。

九州南部・奄美地方高温に関する早期天候情報 向こう2週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、24日ごろからはかなり高くなる可能性がある。かなりの高温の基準は5日間平均気温平年差＋2.4℃以上。農作物の管理などに注意。また、今後の気象情報などに留意。

早期天候情報 その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報。6日先から14日先までの期間で、5日間平均気温が「かなり高い」「かなり低い」となる確率が30％以上、または5日間降雪量が「かなり多い」となる確率が30％以上と見込まれる場合に、以下に示すような情報を発表する。