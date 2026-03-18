「えーーー!!!」「ありえない」なでしこJの日韓戦当日、日本の早朝に届いた“悲報”にファン心痛「泣けてくる」「早く良くなって」
遠藤純と杉田妃和が所属するアメリカのエンジェル・シティFCは現地３月17日、杉田の戦線離脱を発表。左前十字靭帯を損傷し、シーズン終了となる負傷者リストに登録されたという。
アレックス・ストラウス監督はクラブの公式サイトを通じて、「杉田選手は世界クラスのアスリートであり、チームメイトです。本当に残念に思います」とコメント。「ですが、ピッチ上と同じように、リハビリにも集中力と決意を持って取り組んでくれると信じています。チームとクラブ全体が彼女を応援しています。回復への道のりをサポートし、彼女の復帰を楽しみにしています」と伝えた。
杉田は４シーズンを過ごしたポートランド・ソーンズから昨年９月に現クラブに加入。日本女子代表では50試合の出場歴があり、これまで２度の女子ワールドカップ、東京五輪にも出場している。
実績十分の29歳がしばらくピッチを離れる。現在、オーストラリアで開催されている女子アジアカップで、18日になでしこジャパンは準決勝で韓国と対戦する。日本の早朝に届いた無念のニュースに、SNS上では以下のような声があがった。
「本当に胸が痛む」
「このニュースはショック」
「えーーー!!!」
「マジかあぁぁ嗚呼」
「え。嘘でしょ」
「ありえない」
「ヒナ、nooooooo」
「泣けてくる」
「ヒナ、早く良くなってね！ 」
「一日も早い回復をお祈りします」
多くのファン・サポーターが悲しみ、そして復帰を願った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
アレックス・ストラウス監督はクラブの公式サイトを通じて、「杉田選手は世界クラスのアスリートであり、チームメイトです。本当に残念に思います」とコメント。「ですが、ピッチ上と同じように、リハビリにも集中力と決意を持って取り組んでくれると信じています。チームとクラブ全体が彼女を応援しています。回復への道のりをサポートし、彼女の復帰を楽しみにしています」と伝えた。
実績十分の29歳がしばらくピッチを離れる。現在、オーストラリアで開催されている女子アジアカップで、18日になでしこジャパンは準決勝で韓国と対戦する。日本の早朝に届いた無念のニュースに、SNS上では以下のような声があがった。
「本当に胸が痛む」
「このニュースはショック」
「えーーー!!!」
「マジかあぁぁ嗚呼」
「え。嘘でしょ」
「ありえない」
「ヒナ、nooooooo」
「泣けてくる」
「ヒナ、早く良くなってね！ 」
「一日も早い回復をお祈りします」
多くのファン・サポーターが悲しみ、そして復帰を願った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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