違法な路上駐車が横行している派遣型風俗店の送迎車について大阪府警が初めて一斉取り締まりを実施しました。

【写真を見る】【独自】「もう遅い。駐車違反になります」大阪・キタエリアのホテル街で派遣型風俗店の送迎車を一斉取り締まり “違法路上駐車”で計１０人に「青切符」を交付 大阪府警

３月１７日夜、警察が一斉取り締まりを行ったのは、大阪・キタエリアのホテル街に違法に路上駐車をしていた派遣型風俗店の送迎車です。



警察によりますとこのエリアでは、派遣型風俗店に勤務する女性を送迎するドライバーによる違法な路上駐車があとを絶たず、「通行の妨げになっている」などの苦情が寄せられていました。

摘発を受けるドライバーと捜査員のやり取り

（違法駐車していたドライバー）「なんかパトカーがまわってたからすぐ行こうかなと」

（捜査員）「もう遅い。駐車違反になりますので」

（違法駐車していたドライバー）「うそやん」

（捜査員）「警告してから５分も動いていないので」



警察は口頭による警告を行い、違法に駐車していたドライバー計１０人に交通違反の反則金を納付させるいわゆる「青切符」を交付したということです。