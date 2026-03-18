アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃で、ウォール・ストリート・ジャーナルは17日、ロシアがイランに対して衛星画像や改良型のドローン技術などを共有していると報じ、「ロシアは戦闘を長引かせることで、軍事的・経済的な利益を得ようとしている」と指摘しました。

ウォール・ストリート・ジャーナルは17日、複数の関係者の話として、ロシアがイランに対し衛星画像や改良型ドローンの技術、運用方法などを共有していると報じました。

具体的には、ウクライナ侵攻の際にイラン側から提供された自爆型のドローン「シャヘド」を高性能化したうえで、その部品をイラン側に提供したほか、どの高度から攻撃すべきかや、攻撃に必要なドローンの数などの戦略についても助言を行っているということです。

また、ロシアの航空宇宙軍が管理する偵察衛星で得た画像データをイランに共有し、イランはその画像をもとに、ペルシャ湾岸諸国にあるアメリカ軍のレーダー基地などを攻撃したとみられています。

アメリカはイラン攻撃のためにウクライナへのミサイルの供給を減らしたり、ロシア産の原油への制裁を緩和したりするなどしていて、ウォール・ストリート・ジャーナルは「ロシアとしては今回の戦闘を長引かせることで、こうした軍事的な利益や経済的な利益を得ようとしている」と指摘しています。