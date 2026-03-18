NHKの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。春の訪れを感じさせるエピソードと共に、生命への感動を綴りました。



【写真を見る】【 ニャンちゅう 】声優・津久井教生さん 「チューリップを買ってもらって気持ちが膨らみました〜♪」「小さいながら植物ってすごい」“命の力強さ”への感動を綴る【 ALS闘病 】





津久井さんは「チューリップを買ってもらって気持ちが膨らみました〜♪」と題して投稿。「やっぱり季節の草花はいいね〜と話していたところ、妻がチューリップを買ってきてくれました」と、日常の心温まるやり取りを明かしました。







チューリップは津久井さんにとって思い出深い花でもあるようで、「小さい頃大切に育てたら次の年にまた生えてきて花を咲かせてくれてすごく感動した思い出の花です♡小さいながら植物ってすごいと感じました♪」と振り返りました。







また、「それから学校でもらえる種や学研の科学と学習の付録を大切に育てました♪」と幼少期のエピソードも披露。「小さな種や球根が大きくなっちゃうんです♡植物好きに繋がっていきます♪生命ってすごいんですよね〜」と、命の力強さへの想いを綴っています。







投稿の最後には「部屋が温かくなりますね。春よ来い〜の気持ちです」と前向きなメッセージを添え、過酷な闘病生活の中でも、明るく日々を過ごす様子をファンに伝えました。







2024年10月のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。







続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。







津久井さんは、1992年からNHK教育テレビ（現・Eテレ）で放送が始まった「ニャンちゅうワールド放送局」「ニャンちゅう！宇宙！放送チュー」のキャラクター「ニャンちゅう」の声を初回から30年以上にわたって演じており、それ以外にも「ちびまる子ちゃん」の「関口くん」役・「ご近所物語」の「西野ジロー」役・「忍たま乱太郎」の「楽呂須太夫」など、数多くの人気作品で声優を務めていました。



【担当：芸能情報ステーション】