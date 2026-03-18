タレントでモデルのpeco（30）が17日放送の「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。子育ての際に心がけていることを明かした。

7歳長男を育てるpecoは子育てをしていて罪悪感を感じることはあるかとの問いに「私も“ごめんなー”って思うことはあるんですけれど、でも一番は“ごめんね”よりも“ありがとう”って思うようには凄い心がけています」と打ち明けた。

「思うのもそうだし、言葉にするのも」と言い、「例えばお迎えが遅くなっちゃったとかの時にも“ごめんね”じゃなくて、“ありがとうね、待っててくれて”っていう、“ありがとう”を伝えるようにしています」と説明した。

「そうすると自分もだし、待ってくれている息子側もかわいそうな自分じゃなくて、そういうふうに思ってほしいなって」と力を込めた。

「だから“ありがとうね、あなたが待っててくれたから、ママお仕事めっちゃ頑張れたよ！”とかいつも言ってます」とほほ笑むと、共演者からは「素敵！」と拍手が湧き起こった。

pecoは2016年にりゅうちぇるさんとの結婚を発表し、18年に男児を出産。22年にはryuchellさんと離婚し“人生のパートナー”になったことを明かしていた。翌年、ryuchellさんが他界してから、ひとりで子供を育てている。