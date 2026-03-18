お笑い芸人・関根勤が１７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新した。

この日は、お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんをゲストに招いた。良ちゃん、金ちゃんは昭和の芸能界事情を関根に聞いた。

関根は、兄弟で名優として名を馳せた若山富三郎さん、勝新太郎さんのことを述懐。

「お兄さん（若山さん）、お兄さんは怖い…。勝さんは怖くない。全然怖い人じゃないの。お兄さんが怖い人なの」と振り返った。

関根は「顔面凶器」の異名で知られる俳優・小沢仁志が若かりし日に若山さんサイドと衝突したことを回想。

「若山先生にごあいさつですって、女優さんが膝ついて（控え室に）入っていったらしい。（小沢は）『まぁ、俺、男だから、いいだろう』って。（膝をつかずに）『おはようございます』って言ったら、付き人が『おい！若山先生の前で何を突っ立てるんだ！』って。（小沢は）『若山先生に言われたら俺は謝るけど』って。こんな若い付き人に言われて腹立ったって。『なんだ？てめえ！この野郎！』ってやっちゃった。（若山さんの）前で」と説明。

「（付き人と）ゴチャゴチャあった後に（若山さんから）『お前、後でちょっと来い…』って。（呼び出された楽屋で）『座れ…』って。『食え…』って」と、小沢は若山さんから、おはぎを突き出されたという。

関根は「（小沢は）甘いの好きじゃないんだけど。『うまいか？』『はい…』『食え』って。おはぎを６個食べたら『もういい…』って（帰らされた）」と話した。鬼越の２人は「どういうこと？どういうシステム？世界にもない、やりとりですよね」と爆笑していた。

若山さんは、圧巻の殺陣（たて）で数々の名作時代劇で活躍。重厚な演技で知られ、１９８９年に米映画「ブラック・レイン」で関西ヤクザの組長を演じて話題になった。