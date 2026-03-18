◆米大リーグオープン戦 ロイヤルズ―ドジャース（１７日・米アリゾナ州サプライズー＝サプライズスタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１７日（日本時間１８日）、オープン戦の敵地・ロイヤルズ戦に先発し、３回３分の１相当で７１球を投げ、４安打３失点、４四球、５奪三振で、最速は９９・５マイル（約１６０・１キロ）だった。オープン戦防御率は３登板で１３・５０になった。開幕ローテ入りへ課題の残る内容となった。

３回１死から突如制球が乱れて３者連続四球。３人の打者に対して入ったストライクはわずか３球だった。そこで朗希は一度降板。オープン戦の特別ルールで４回に再びマウンドに上がって５回途中まで投げて四球はなかったが、２ランを浴びるなど３失点だった。

朗希は制球を乱した理由を「ツーシームを多く投げて、そこでフォームがずれたりとかで、乱してしまったかなと思っています」と説明。昨年途中から取り組む新球のツーシームが原因で全体のバランスが崩れ「ツーシームを投げて、ちょっと回転が強くなるので、そこで（右腕の）アングルがちょっと変わるとかそういうところでツーシームによってだと思います」と続けた。

新球の影響で直球などの制球も乱れた。朗希は今後のツーシームについて「基本的に１試合の（投げる）％は多くない方だと思うので、そこのどういう場面で使うかとか。シーズンに入ったらもっとミーティングもあると思う。あとは自分が投げることでまっすぐにどういう風に影響あるのかとか、そういうところをもう一回見直して、コーチとも話してやっていって、投げないことはないと思う。どんな場面で使うか含めてもう少し丁寧にやっていけたらと思います」と分析した。

これまでオープン戦の防御率は１３・５０。メジャー２年目へ試行錯誤している段階とあって「スピード自体は安定して出てきている。そこに関しては、去年よりもいいことだと思う。ストライク、ボールの自分と審判との感覚のズレも去年より減ってきている。また投げて出る課題もあると思う。シーズンを通して成長しながら、結果も出しながら」と前を向いていた。