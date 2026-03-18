第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の開幕を翌日に控えた１８日、大会２日第２試合で激突する横浜（神奈川）・村田浩明監督（３９）と神村学園（鹿児島）・小田大介監督（４３）が、甲子園のスタンドで対談を行った。

横浜は最速１５４キロ右腕・織田翔希投手（３年）を擁して史上４校目の春連覇を狙う。村田監督は「昨年も初戦はすごく難しかったので、理想通りにいかない。理想はうちが掲げている『５―０野球』をやりたいと思っていますけど、そう簡単にはうまくいかないので。（センバツは）できないことが多い大会と位置づけているので、できない中でも何とか最後は勝っているというような状況に持っていきたい」と語った。

神村学園も２３年夏、２４年夏に甲子園４強の実績を持つ。小田監督は「自分たちの持ち味であるチーム力と、折れない心で横浜高校さんに立ち向かっていって、何とか接戦に持ち込めるように頑張りたい。理想は一点差で最終的に勝っておければ、もうどんな不細工な内容でもいいかなというゲーム展開を想像しています」と明かした。