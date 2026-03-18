◆ＷＢＣ 決勝 米国２―３ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ベネズエラが米国に勝利し、悲願の初優勝を決めた。

ベネズエラは序盤から主導権を握った。両チーム無得点の３回１死一、二塁ではガルシアの４球目が暴投で１死二、三塁となり中犠飛を放って先取点を奪った。

さらに５回には先頭のアブレイユが中堅へ豪快なソロ。貴重な追加点を奪い、試合の流れを渡さなかった。８回に同点弾を許したが、９回にスアレスの二塁打で勝ち越し、押し切った。

日本は敗退した準々決勝でベネズエラと対戦したが、ドリームチームの米国を上回る５得点を奪った。ＳＮＳでは「普通に投手陣いいし、打線は切れ目ないし、チームバランス良すぎる。そりゃ日本負けるわな」「日本に勝ったからには優勝してもらいたかったから嬉しい！笑」「さすが日本を破っただけあるね」とねぎらいの声が挙がった。

さらに「ベネズエラに５点取った日本の打線は優秀」「ベネズエラから５点も取った日本って、やっぱりすごかったんだな」「ベネズエラ相手に５点取った日本は誇っていい」と侍ジャパンをたたえる声もあった。