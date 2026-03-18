きょうは天気が下り坂で、夜は広く雨が降るでしょう。

【写真を見る】東海地方は夜に広く雨 いつどこで降る？最新の雨シミュレーション愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（3/18 昼）

名古屋市内は朝は晴れていましたが、正午前は雲が広がっています。現在の気温は15.9℃です。

きょうの午後は次第に雨雲が広がるでしょう。最高気温は15℃前後の所が多い予想です。雨が降り出すと空気がヒンヤリするでしょう。

【雨の予想】

午後は西から雨雲が広がり、夜は各地で雨が降るでしょう。降り始めは弱い雨の所も次第に本降りに変わる見込みです。大気の状態が不安定になるため、雷や急な強い雨にはご注意ください。あす木曜日の朝にはおおむね天気は回復するでしょう。

あす以降は4月上旬並みの暖かさに

【週間予報】

あす木曜日は風が強まるものの、日差しが戻り暖かくなるでしょう。花粉の大量飛散にはご注意ください。



金曜日や土曜日も晴れる予想で、各地で4月上旬並みの暖かさになる見込みです。



日曜日以降は雲が多くなるものの、平年より気温の高い日が続くでしょう。朝晩も次第に暖かくなりそうです。