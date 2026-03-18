スポーツビジネスを扱う米メディア「ＳＰＯＲＴＩＣＯ」は１７日（日本時間１８日）、２０２６年のメジャーリーガーの収入ランキングを発表。ドジャース・大谷翔平投手はスポンサー副収入として１億２５００万ドル（約１９８億７５００万円）を得る見込みだと報じた。ジャッジ（ヤンキース）の約１４倍にあたるとし、単年では男子ゴルフのタイガー・ウッズが２００９年に記録した１億５００万ドルを抜いて、スポーツ選手として史上最高額になるという。

大谷はＪＡＬやセイコーなど約２０社からのスポンサー収入を得ているという。“１億ドル”の壁は過去にウッズ、男子テニスのロジャー・フェデラー、ＮＢＡステファン・カリーが１度超えたことがあるが、大谷は昨年に続き２年連続の異次元ぶりだ。

ドジャースとは２０２３年１２月に１０年総額７億ドル（当時のレートで約１０１４億円）で契約。ただ、年俸は大半が“後払い”としたため、今季は２００万ドル（約３億１８００万円）の計算で年収は１億２７００万ドル（約２０１億９０００万円）となる。長者番付で昨年の２位から首位に返り咲き（２５年はフアン・ソト＝メッツ）、２位のベリンジャー（ヤンキース）の５７５０万ドル（約９１億４０００万円）に“ダブルスコア”以上の差をつけ、直近４年で３度目のトップとなった。